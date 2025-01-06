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Аглаонема: тропический куст у вас дома

Садоводство

Аглаонема — тропическое комнатное растение, родом из Китая, Индии и Юго-Восточной Азии. Эта родственница диффенбахии отличается меньшими размерами и более узкими листьями. Аглаонема образует кусты, часто цветет и плодоносит даже в домашних условиях. Она идеально подходит для выращивания в гидропонной культуре благодаря своей неприхотливости.

Аглаонема
Фото: web.archive.org by lienyuan lee, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Аглаонема

Название растения происходит от греческих слов «аглаия» (блеск) и «нема» (тычинка). Аглаонема произрастает в тропических лесах, чаще в нижних ярусах, где условия тенистые и влажные. В её природной среде встречается от 20 до 50 видов, которые отличаются размерами, формой и окраской листьев. Листья растения кожистые, плотные, с характерным узором и яркими прожилками. Цветки собираются в соцветие-початок, а плоды представлены сочными ягодами, обычно ярко-оранжевого или рубинового цвета.

Для успешного выращивания аглаонемы в домашних условиях требуется рассеянный свет для пестролистных форм и полутень для однотонных. Оптимальная температура летом — +20…+25 °C, зимой — не ниже +16 °C. Полив летом обильный, а зимой умеренный, с использованием отстоянной мягкой воды. Аглаонема предпочитает высокую влажность, поэтому её листья нужно регулярно опрыскивать или размещать растение на поддоне с влажным наполнителем. Пересадка осуществляется весной, молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — раз в 3–5 лет.

Размножается аглаонема черенками, делением куста или семенами. Укоренение черенков происходит в рыхлом субстрате при умеренном поливе. Семена используют из спелых плодов, что обеспечивает их высокую всхожесть.

Аглаонема имеет несколько популярных видов: умеренная, изменённая, расписная и блестящая. У каждого вида свои декоративные особенности, но всем им характерна неприхотливость и теневыносливость.

Вредителями аглаонемы могут стать паутинный клещ, тля и мучнистый червец. Правильный уход и своевременная обработка помогут избежать этих проблем. Важно помнить, что сок и ягоды аглаонемы ядовиты, поэтому растение требует осторожного обращения.

Уточнения

Аглаонема (лат. Aglaonema) — род вечнозелёных трав и полукустарников семейства Ароидные, или Аронниковые (Araceae), происходящий из Юго-Восточной Азии.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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