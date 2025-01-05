Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно стричь когти собаке, чтобы избежать боли и стресса
Как избежать повреждений при хранении мебели: важные советы
Эти ошибки в уходе за картофелем губят урожай
Тренировка с хулахупом: лучшие техники для дома
Лимоны, вино и скалы: что посмотреть в Лимоне
Как сделать растворимый кофе вкусным: простые секреты
Сербия готова приобрести долю Газпрома в случае санкций США
Пять ошибок, которые мы чаще всего совершаем на новогодних каникулах и ещё больше устаём
Обмен косметикой: когда любовь к подруге может привести к инфекции

Три простых правила, чтобы замиокулькас радовал новыми веточками каждый месяц, а то и не одной

1:39
Садоводство

Замиокулькас — это удивительно неприхотливое растение, требующее минимального ухода. Как и все комнатные цветы, его нужно поливать и удобрять. Однако многих любителей, даже при соблюдении всех рекомендаций, он не радует новыми побегами.

Замиокулькас
Фото: Пользователь: УтОк is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
Замиокулькас

Дело в том, что при выращивании этого цветка существуют три простых правила, которые не всегда соблюдаются. Если же вы будете следовать им, то заметите, как замиокулькас выпускает одну веточку за другой, а иногда даже несколько одновременно. Молодые веточки будут радовать глаз своим ярким и насыщенным зелёным цветом.

— Первое правило: для быстрого роста цветка необходимо обеспечить ему редкий полив. Зимой полив должен быть не чаще одного раза в 18-20 дней, а летом достаточно одного раза в 7-10 дней. Не бойтесь, что цветок засохнет. У него внизу толстые мясистые стебли, в которых накапливаются запасы влаги, как у верблюда в пустыне.

А вот от избытка влаги его веточки начнут желтеть, и может начаться загнивание клубня. Если вовремя не принять меры, растение может погибнуть.

— Второе правило: для быстрого роста цветка его нужно расположить на солнечном подоконнике. Даже если вы не будете подкармливать его удобрениями, на солнечном подоконнике он быстро выпустит множество новых веточек.

— Третье правило: обязательно используйте легкий и мягкий грунт. Можно смело покупать грунт "Для кактусов" — он идеально подойдет для вашего замиокулькаса.

Уточнения

Замиоку́лькас — монотипный род растений семейства Ароидные, представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный, происходящим из тропической Африки.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Садоводство, цветоводство
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список Аудио 
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Здоровье
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу Аудио 
В ещё одной стране ЕС забили тревогу из-за прекращения транзита газа через Украину
Экономика и бизнес
В ещё одной стране ЕС забили тревогу из-за прекращения транзита газа через Украину Аудио 
Популярное
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада

Актёр Сергей Безруков рассказал о преображённом сериале "Бригада" с его участием.

Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Sohu: Россия и США пришли к неожиданному консенсусу насчёт доллара
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников
Никакой шерсти и запаха: лучшие породы для аллергиков
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Последние материалы
Пять ошибок, которые мы чаще всего совершаем на новогодних каникулах и ещё больше устаём
Три простых правила, чтобы замиокулькас радовал новыми веточками каждый месяц, а то и не одной
Обмен косметикой: когда любовь к подруге может привести к инфекции
Мелкая брошь стала огромным открытием — что таит в себе находка из Северной Германии
Упражнения для женщин 40+: сохраняем молодость и энергию
Как применить просроченные лекарства на грядках
Турция в 2025 году вводит рекордные налоги и штрафы
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Как вырастить богатый урожай перцев: секреты опытных огородников
Венгрия, Малага и Мадрид: лидеры роста цен на недвижимость в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.