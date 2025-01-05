Три простых правила, чтобы замиокулькас радовал новыми веточками каждый месяц, а то и не одной

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Замиокулькас — это удивительно неприхотливое растение, требующее минимального ухода. Как и все комнатные цветы, его нужно поливать и удобрять. Однако многих любителей, даже при соблюдении всех рекомендаций, он не радует новыми побегами.

Фото: Пользователь: УтОк is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. Замиокулькас

Дело в том, что при выращивании этого цветка существуют три простых правила, которые не всегда соблюдаются. Если же вы будете следовать им, то заметите, как замиокулькас выпускает одну веточку за другой, а иногда даже несколько одновременно. Молодые веточки будут радовать глаз своим ярким и насыщенным зелёным цветом.

— Первое правило: для быстрого роста цветка необходимо обеспечить ему редкий полив. Зимой полив должен быть не чаще одного раза в 18-20 дней, а летом достаточно одного раза в 7-10 дней. Не бойтесь, что цветок засохнет. У него внизу толстые мясистые стебли, в которых накапливаются запасы влаги, как у верблюда в пустыне.

А вот от избытка влаги его веточки начнут желтеть, и может начаться загнивание клубня. Если вовремя не принять меры, растение может погибнуть.

— Второе правило: для быстрого роста цветка его нужно расположить на солнечном подоконнике. Даже если вы не будете подкармливать его удобрениями, на солнечном подоконнике он быстро выпустит множество новых веточек.

— Третье правило: обязательно используйте легкий и мягкий грунт. Можно смело покупать грунт "Для кактусов" — он идеально подойдет для вашего замиокулькаса.

Уточнения

Замиоку́лькас — монотипный род растений семейства Ароидные, представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный, происходящим из тропической Африки.



