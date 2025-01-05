Как применить просроченные лекарства на грядках

Наводя порядок в домашней аптечке не спешите выбрасывать лекарства с истёкшим сроком годности. Они могут быть полезны на вашем участке.
— Борьба с нематодами
Для борьбы с нематодами в огороде можно применить препараты против гельминтов. Измельчите 2-3 таблетки и растворите их в 10 литрах воды. Полейте этим раствором заражённые растения, и нематоды быстро погибнут.
Эти же таблетки помогут справиться и с капустной мухой — достаточно 2-3 поливов. -
— Средства от фитофторы и бурой пятнистости
Такие антибиотики как трихопол, ампициллин и эритромицин станут вашими союзниками в борьбе с фитофторой и бурой пятнистостью. Растворите 2-4 таблетки в ведре воды и опрыскайте растения.
— Укрепление иммунитета и стимулирование роста
Янтарная кислота — незаменимый помощник каждого огородника. Она укрепляет иммунитет растений, способствует их росту и развитию, нейтрализует яды и стимулирует прорастание семян.
Опрыскайте картофельные посадки 0,01-процентным раствором (10 граммов на 10 литров воды) — это отличная профилактика фитофтороза и может увеличить урожай почти на 50 килограммов с сотки. Повторяйте опрыскивание раз в неделю, расходуя по 2 литра на одну сотку.
Лека́рственное средство медикаме́нт, лека́рство — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы, применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.
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