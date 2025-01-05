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Как применить просроченные лекарства на грядках

1:27
Садоводство

Наводя порядок в домашней аптечке не спешите выбрасывать лекарства с истёкшим сроком годности. Они могут быть полезны на вашем участке.

Лекарства
Фото: pexels.com by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лекарства

— Борьба с нематодами

Для борьбы с нематодами в огороде можно применить препараты против гельминтов. Измельчите 2-3 таблетки и растворите их в 10 литрах воды. Полейте этим раствором заражённые растения, и нематоды быстро погибнут.

Эти же таблетки помогут справиться и с капустной мухой — достаточно 2-3 поливов. -

— Средства от фитофторы и бурой пятнистости

Такие антибиотики как трихопол, ампициллин и эритромицин станут вашими союзниками в борьбе с фитофторой и бурой пятнистостью. Растворите 2-4 таблетки в ведре воды и опрыскайте растения.

— Укрепление иммунитета и стимулирование роста

Янтарная кислота — незаменимый помощник каждого огородника. Она укрепляет иммунитет растений, способствует их росту и развитию, нейтрализует яды и стимулирует прорастание семян.

Опрыскайте картофельные посадки 0,01-процентным раствором (10 граммов на 10 литров воды) — это отличная профилактика фитофтороза и может увеличить урожай почти на 50 килограммов с сотки. Повторяйте опрыскивание раз в неделю, расходуя по 2 литра на одну сотку.

Уточнения

Лека́рственное средство  медикаме́нт, лека́рство — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы, применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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