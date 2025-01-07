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Секреты ухода за эухарисом: пышное цветение круглый год

3:28
Садоводство

Эухарис, более известный как "амазонская лилия", — одно из самых элегантных луковичных растений. Своей красотой он способен покорить даже искушённых цветоводов. Расскажем, как правильно выращивать эухарис дома.

Эухарис
Фото: creativecommons.org by Maja Dumat is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Эухарис

Описание растения

Эухарис, что с греческого переводится как "изящный", действительно оправдывает своё название. Его крупные, до 40 см длиной, тёмно-зелёные листья напоминают аспидистру. Белоснежные цветы диаметром до 10 см собраны в зонтики и напоминают нарциссы. Они издают приятный аромат и могут радовать глаз до двух раз в год при правильном уходе.

Уход за эухарисом в домашних условиях

Освещение и температура.

Эухарис любит светлые места, но плохо переносит прямые солнечные лучи. Идеальны окна восточной или западной ориентации. Летом растение можно выносить на свежий воздух, но важно защищать его от осадков и сильного солнца. Оптимальная температура летом — +18…+22°C, зимой — не ниже +16°C.

Полив и влажность.

Поливают умеренно, не допуская пересыхания или застоя воды. В период роста земля должна быть чуть влажнее, чем у других луковичных, а в период покоя — почти сухой. Опрыскивание полезно только до начала цветения: вода на цветах может оставить некрасивые пятна.

Подкормка.

С началом роста луковицы вносят удобрения раз в две недели, чередуя органику и минеральные комплексы. После цветения подкормку прекращают.

Пересадка.

Эухарис плохо переносит нарушение земляного кома. Пересаживают растение не чаще одного раза в 3-4 года, весной, выбирая широкий горшок с дренажным слоем.

Размножение эухариса

Эухарис можно размножать дочерними луковицами. Если цель — ускорить цветение, их лучше отделить и посадить по одной в индивидуальные горшки. Для пышного цветения группы высаживают в широкий горшок по 3-5 луковиц, углубляя их на 4-5 см.

Важно, чтобы горшок был тесным: эухарис начинает цвести только тогда, когда корни и луковицы полностью заполнят ёмкость.

Болезни и вредители

Щитовка. Появление коричневых бляшек на листьях требует обработки мыльным раствором и опрыскивания инсектицидами.

Трипс. Повышенная температура и низкая влажность способствуют появлению вредителя. Листья становятся серовато-коричневыми. Для борьбы применяют инсектициды, такие как "Фитоверм" или "Актеллик".

Гниль луковиц. Возникает из-за переувлажнения. Для спасения растения удаляют повреждённые участки, а здоровые обрабатывают фунгицидом.

Эухарис — это не только цветущее, но и декоративное растение, которое станет украшением любого интерьера. Его крупные листья сохраняют декоративность даже в периоды покоя. При соблюдении простых правил ухода эухарис будет цвести регулярно, наполняя дом красотой и ароматом.

Уточнения

Эухарис (ранее также эвхарис; лат. Eucharis) — род луковичных растений семейства Амариллисовые, содержащий, по данным сайта The Plant List, около 20 видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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