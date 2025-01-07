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Гимнокалициум зимой: правила ухода в холодный период

2:59
Садоводство

Гимнокалициум, или "голочашечник", — это шаровидный кактус, который привлекает внимание необычной формой и крупными яркими цветами. Родом из Южной Америки, он прекрасно адаптируется к домашним условиям, требуя минимального ухода.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Основные характеристики

Гимнокалициумы имеют приплюснутый шаровидный стебель диаметром от 4 до 15 см, окрашенный в серо-зеленый, коричневато-зеленый или даже красный оттенок. Цветы располагаются на верхушке стебля и бывают белыми, розовыми, красными, желтыми и другими оттенками. Бесхлорофильные разновидности выращиваются только на подвое.

Уход за гимнокалициумом

Свет и температура.

Кактус светолюбив, особенно зимой. Летом нужно защищать его от палящего солнца. Оптимальная температура летом — +18…+24°C, зимой — +8…+12°C. Важно обеспечить свежий воздух, особенно в теплое время года.

Полив.

Весной полив постепенно увеличивают, летом поливают регулярно, но умеренно. Осенью и зимой полив сводят к минимуму. Гимнокалициум не требует опрыскивания и предпочитает низкую влажность воздуха.

Пересадка.

Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — по мере необходимости. Используют слабокислый субстрат: листовая и дерновая земля, торф, песок (3:2:2:3), с добавлением древесного угля и кирпичной крошки.

Размножение

Боковыми отростками.

Некоторые виды образуют побеги, которые можно аккуратно отделить и укоренить в песке или смеси с торфом.

Семенами.

Семена высаживают в стерилизованный субстрат, увлажняют и накрывают крышкой. Оптимальная температура для прорастания — около +20°C.

Прививка

Прививка необходима для бесхлорофильных форм или для ускорения роста редких видов. Подвой и привой срезают острым инструментом, соединяют и фиксируют на неделю.

Вредители и болезни

Клещи.

Мелкие красные клещики оставляют ржавые пятна. Для борьбы используют горячую воду или спиртовой раствор.

Червецы.

Эти паразиты видны на поверхности стебля или корнях. Их удаляют горячей водой или инсектицидами.

Гниль.

Избыток воды или слишком питательный субстрат приводят к гниению корней. Поврежденные корни обрезают, обрабатывают фунгицидами и укореняют заново.

Вывод

Гимнокалициум — неприхотливый и декоративный кактус, который украсит ваш дом. Своевременный уход, грамотный полив и пересадка помогут избежать проблем и наслаждаться его ярким цветением.

Уточнения

Гимнокалициум (лат. Gymnocalycium) — род суккулентных растений семейства Кактусовые (Cactaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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