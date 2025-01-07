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Ошибки в уходе за герберой: как сохранить красоту цветка

2:37
Садоводство

Гербера — не только популярное растение для срезки, но и изысканное украшение подоконника. Осенью на полках магазинов появляются миниатюрные сорта гербер, которые можно выращивать как комнатные растения. Эти цветы радуют разнообразием окрасок и пышными корзинками-соцветиями, достигающими 5 см в диаметре.

Герберы
Фото: creativecommons.org by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Герберы

Уход за герберой в домашних условиях

Освещение и температура.

Гербера любит яркий свет, но прямые солнечные лучи ей вредны. Летом идеальная температура — +16…+20°C, зимой — +12…+14°C. После цветения растению необходим период покоя. Летом горшок можно вынести на балкон или в сад.

Полив и влажность.

Герберу поливают умеренно: земля должна слегка подсыхать между поливами. Переувлажнение недопустимо, так как оно провоцирует грибковые заболевания. Для поддержания влажности листики можно опрыскивать.

Подкормки.

С весны до конца лета герберы подкармливают минеральными удобрениями раз в три недели. Органика не подходит.

Пересадка.

Пересадку проводят весной, используя смесь из листовой земли, торфа и песка (2:1:1). Компост и свежий перегной добавлять нельзя.

Размножение герберы

Герберу размножают семенами, делением куста или черенками. Деление куста — наиболее надежный способ, позволяющий сохранить сортовые признаки. Делят растение в возрасте 3-4 лет, оставляя 2-3 точки роста. Укоренение занимает около 10 месяцев.

Трудности и болезни

Трудности:

  • Потеря цвета листвы указывает на избыток света.
  • Переувлажнение и плохая вентиляция приводят к грибковым инфекциям.
  • Нехватка света или адаптация к новым условиям могут вызывать вытягивание растения.

Болезни и вредители:

Гербера подвержена мучнистой росе, серой гнили и нападению вредителей: тли, клещей, белокрылок. Регулярный уход и правильное содержание помогут избежать этих проблем.

Вывод

Гербера — эффектное и несложное в уходе растение, которое будет радовать цветением долгое время. А вы пробовали выращивать герберу дома? Поделитесь своими успехами и секретами в комментариях!

Уточнения

Гербе́ра (лат. Gerbera) — род многолетних трав семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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