Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой способ защитить себя от когнитивных нарушений
Один индикатор на панели может спасти машину — проверьте их значения
Сирия повышает зарплаты работникам госсектора на 400%
Какие проблемы может решить лимфодренажный массаж
Революция в медицине: беспилотники доставляют плазму крови в удалённые районы
Уникальный феномен: почему глаза северных оленей меняют цвет зимой
Мексика представила лучшие направления для женщин-путешественниц
Простое средство для блестящего кафеля и чистых полов
Что приготовить из остатков новогоднего стола? Узнайте рецепт

Как защитить свои деревья от ржавчины и получить хороший урожай

3:45
Садоводство » Деревья и кустарники

Ржавчина на грушах и яблонях — это серьезная проблема, которая может значительно ухудшить здоровье деревьев и качество урожая. Это грибковое заболевание проявляется в виде ржавых пятен или разрастающихся бляшек на листьях, стеблях и плодах. В данной статье мы рассмотрим методы борьбы с ржавчиной на грушах и яблонях, а также меры профилактики.

Сорт яблок "Гала"
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сорт яблок "Гала"

Признаки ржавчины

Чтобы справиться с ржавчиной, важно уметь её распознать. Основные признаки заболевания включают:

  • Ржавые пятна: на верхней стороне листьев появляются желтоватые или оранжевые пятна, в то время как на нижней стороне образуются ржавые бляшки.
  • Скручивание и опадение листьев: листья могут скручиваться и желтеть, а в некоторых случаях — опадать.
  • Поражение плодов: на плодах могут появляться пятна, они могут деформироваться и не дозревать.

Если вы заметили эти признаки, важно принять меры как можно скорее.

Методы борьбы с ржавчиной

Химические средства

  1. Фунгициды: используйте специализированные противогрибковые препараты, такие как «Топсин», «Скор» или «Фундазол». Обработку лучше проводить в начале весеннего сезона, когда начинают распускаться почки, и повторять её каждые 1-2 недели до окончания вегетационного периода.
  2. Медный купорос: это универсальное средство, которое не только помогает в борьбе с ржавчиной, но и укрепляет иммунитет растений. Проводите обработку дерева медным купоросом ранней весной, перед распусканием почек.

Народные средства

  1. Раствор соды: смешайте 10 г пищевой соды с 1 литром воды и добавьте немного мыла для лучшего прилипания. Обрабатывайте растения этим раствором каждые 10-14 дней.
  2. Чесночная настойка: измельчите 2-3 зубчика чеснока и после надо настоять их в литре воды в течение суток. Процеженный настой используйте для опрыскивания растений.

Профилактика ржавчины

Профилактика — это важный аспект борьбы с ржавчиной, который поможет избежать появления заболевания в будущем.

Правильный уход

  • Правильный полив: убедитесь, что полив не слишком обильный, чтобы избежать застоя влаги и способствовать здоровью корней.
  • Подкормка: регулярно вносите удобрения, чтобы обеспечить деревья необходимыми питательными веществами, укрепляя тем самым их иммунитет.

Удаление поражённых частей

  • Удаляйте и сжигайте все листья и плоды, пораженные ржавчиной, чтобы уменьшить распространение грибка.
  • Обрезайте сильно пораженные ветви и листья, чтобы снизить нагрузку на дерево и обеспечить лучшее проветривание.

Севооборот

Если на вашем участке растут грушевые и яблоневые деревья, старайтесь менять место их посадки, чтобы предотвратить накопление патогенов в почве.

Обработка весной и осенью

Регулярно проводите профилактические обработки фунгицидами весной и осенью, даже если не наблюдаете явных признаков заболевания.

Ржавчина на грушах и яблонях может существенно повлиять на здоровье деревьев и качество плодов, но с помощью правильных методов борьбы и профилактических мер вы сможете защитить свои растения. Регулярный осмотр, качественный уход и применение эффективных средств — ключ к успешной борьбе с этим заболеванием. Не забывайте следить за состоянием своих фруктовых деревьев, и тогда вы сможете наслаждаться богатым и здоровым урожаем.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
В ещё одной стране ЕС забили тревогу из-за прекращения транзита газа через Украину
Экономика и бизнес
В ещё одной стране ЕС забили тревогу из-за прекращения транзита газа через Украину Аудио 
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Шоу-бизнес
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада Аудио 
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Наука и техника
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Sohu: Россия и США пришли к неожиданному консенсусу насчёт доллара
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Никакой шерсти и запаха: лучшие породы для аллергиков
Анна Нетребко показала, как встретила Новый год с сыном Тьяго
Анна Нетребко показала, как встретила Новый год с сыном Тьяго
Последние материалы
Как защитить свои деревья от ржавчины и получить хороший урожай
Чистая кожа и стройная фигура: что для этого нужно контролировать в питании?
Мировой рынок урана под давлением — последствия для Cameco и Казатомпрома
Бананы не всегда безопасны: неожиданные факты
Домашний самогон в багажнике: сколько можно возить без штрафа
Байден увеличил долговые обязательства США к концу 2024 года
Как избавиться от пауков в доме: секретные запахи для защиты дома
Выпейте это после ужина, и вы заснёте, как младенец
Педикюр без гель-лака: как избежать проблем с ногтями зимой
Халяль в России — ежегодный объём рынка превышает миллиард рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.