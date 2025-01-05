Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом

Плохой урожай огурцов может быть связан не только с недостатком ухода, но и с соседями, которые негативно влияют на рост и вкус плодов. Некоторые растения рядом с огурцами могут создавать конкуренцию за питательные вещества, привлекать вредителей и увеличивать риск болезней.
1. Кабачки и тыквы.
Эти культуры конкурируют с огурцами за питательные вещества и воду. Кроме того, у них общие вредители, что увеличивает риск заражения болезнями.
2. Помидоры.
Сажать огурцы и помидоры в одной теплице не рекомендуется. Эти растения требуют разных условий ухода: огурцы любят высокую влажность, тогда как помидорам необходимо регулярное проветривание.
3. Картофель.
Картофель и огурцы часто подвергаются нападению одинаковых вредителей, таких как картофельный жук. Кроме того, обе культуры подвержены схожим заболеваниям, что может существенно снизить урожай.
При планировании посадок учитывайте совместимость растений. Это поможет защитить урожай, снизить риск заболеваний и обеспечить огурцам необходимые условия для полноценного роста.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Актёр Сергей Безруков рассказал о преображённом сериале "Бригада" с его участием.