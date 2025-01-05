Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Плохой урожай огурцов может быть связан не только с недостатком ухода, но и с соседями, которые негативно влияют на рост и вкус плодов. Некоторые растения рядом с огурцами могут создавать конкуренцию за питательные вещества, привлекать вредителей и увеличивать риск болезней.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огурцы

Нежелательные соседи для огурцов

1. Кабачки и тыквы.

Эти культуры конкурируют с огурцами за питательные вещества и воду. Кроме того, у них общие вредители, что увеличивает риск заражения болезнями.

2. Помидоры.

Сажать огурцы и помидоры в одной теплице не рекомендуется. Эти растения требуют разных условий ухода: огурцы любят высокую влажность, тогда как помидорам необходимо регулярное проветривание.

3. Картофель.

Картофель и огурцы часто подвергаются нападению одинаковых вредителей, таких как картофельный жук. Кроме того, обе культуры подвержены схожим заболеваниям, что может существенно снизить урожай.

Как избежать проблем

При планировании посадок учитывайте совместимость растений. Это поможет защитить урожай, снизить риск заболеваний и обеспечить огурцам необходимые условия для полноценного роста.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

