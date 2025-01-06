Инжир дома: как получить урожай вкусных плодов

3:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Инжир, известный также как смоква, фига или фиговое дерево, может стать необычным и полезным дополнением к вашему домашнему саду. Это субтропическое листопадное растение не только радует своими вкусными плодами, но и обладает богатой историей, а его выращивание в комнатных условиях доступно даже начинающим цветоводам.

Фото: flickr.com by Emi Yañez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ инжир

История инжира

Родиной инжира (лат. Ficus carica) считают древнюю Карию в Малой Азии. Это одно из старейших культурных растений, упоминаемое даже в Библии. Инжир изначально выращивался в Аравии, откуда распространился по всему Средиземноморью. Сегодня его выращивают в открытом грунте в тёплых регионах, а также как комнатное растение.

Выращивание инжира дома

1. Пересадка

Молодые растения пересаживают ежегодно, а взрослые — по мере разрастания корней. Для пересадки используют смесь дерновой земли, перегноя, торфа и песка. После пересадки горшок увеличивают примерно на 1 литр.

2. Уход за растением

Инжир любит свет и влагу. В период вегетации его содержат в хорошо освещённом месте, регулярно поливая. Летом растение можно вынести на балкон или в сад. Зимой инжир сбрасывает листья и переходит в состояние покоя, поэтому его переносят в прохладное место и поливают очень редко.

3. Формирование кроны

Для компактного роста инжиру прищипывают верхушку и укорачивают длинные боковые побеги. Это стимулирует образование новых веток.

4. Подкормка

Весной, после пробуждения растения, инжир подкармливают органическими удобрениями, а летом используют растворы суперфосфата или микроэлементов для усиления роста и яркости листьев.

Размножение инжира

1. Семена

Этот способ используют редко, так как сеянцы начинают плодоносить только на 4-6-й год. Семена высевают в рыхлый грунт, увлажняют и прикрывают плёнкой. Всходы появляются через 2-3 недели.

2. Черенки

Наиболее популярный и быстрый способ. Черенки укореняют в песке или воде. Через 4-5 недель саженцы пересаживают в горшки, и уже через 2 года они могут дать первые плоды.

Плодоносит дважды в год

В комнатных условиях инжир даёт урожай два раза в год: весной и осенью. Летом он нуждается в регулярном поливе и хорошем освещении, а зимой отдыхает, набираясь сил для нового сезона.

Полезные свойства инжира

Инжир богат клетчаткой, углеводами и микроэлементами. Сушёные плоды особенно полезны для сердца, сосудов и иммунной системы. Его применяют как натуральное средство при простудах, кашле и анемии.

Уточнения

Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые.

