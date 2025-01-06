Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Средства, которые спасут ваши подоконники от пятен
Важные шаги для объединения двух квартир в одну
Как превратить рис в изысканное блюдо с помощью специй
3 главные ошибки, которые портят результат тренировки
Филодендрон: главный секрет ухода за тропическим гостем
Учёные выявили новую причину развития рака
Важные детали, которые могут выдать реальный пробег подержанного авто
Кроссовер для новичков: с чего начать и как избежать ошибок
Nippon Steel готовит иск к правительству США

Инжир дома: как получить урожай вкусных плодов

3:06
Садоводство

Инжир, известный также как смоква, фига или фиговое дерево, может стать необычным и полезным дополнением к вашему домашнему саду. Это субтропическое листопадное растение не только радует своими вкусными плодами, но и обладает богатой историей, а его выращивание в комнатных условиях доступно даже начинающим цветоводам.

инжир
Фото: flickr.com by Emi Yañez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
инжир

История инжира

Родиной инжира (лат. Ficus carica) считают древнюю Карию в Малой Азии. Это одно из старейших культурных растений, упоминаемое даже в Библии. Инжир изначально выращивался в Аравии, откуда распространился по всему Средиземноморью. Сегодня его выращивают в открытом грунте в тёплых регионах, а также как комнатное растение.

Выращивание инжира дома

1. Пересадка

Молодые растения пересаживают ежегодно, а взрослые — по мере разрастания корней. Для пересадки используют смесь дерновой земли, перегноя, торфа и песка. После пересадки горшок увеличивают примерно на 1 литр.

2. Уход за растением

Инжир любит свет и влагу. В период вегетации его содержат в хорошо освещённом месте, регулярно поливая. Летом растение можно вынести на балкон или в сад. Зимой инжир сбрасывает листья и переходит в состояние покоя, поэтому его переносят в прохладное место и поливают очень редко.

3. Формирование кроны

Для компактного роста инжиру прищипывают верхушку и укорачивают длинные боковые побеги. Это стимулирует образование новых веток.

4. Подкормка

Весной, после пробуждения растения, инжир подкармливают органическими удобрениями, а летом используют растворы суперфосфата или микроэлементов для усиления роста и яркости листьев.

Размножение инжира

1. Семена

Этот способ используют редко, так как сеянцы начинают плодоносить только на 4-6-й год. Семена высевают в рыхлый грунт, увлажняют и прикрывают плёнкой. Всходы появляются через 2-3 недели.

2. Черенки

Наиболее популярный и быстрый способ. Черенки укореняют в песке или воде. Через 4-5 недель саженцы пересаживают в горшки, и уже через 2 года они могут дать первые плоды.

Плодоносит дважды в год

В комнатных условиях инжир даёт урожай два раза в год: весной и осенью. Летом он нуждается в регулярном поливе и хорошем освещении, а зимой отдыхает, набираясь сил для нового сезона.

Полезные свойства инжира

Инжир богат клетчаткой, углеводами и микроэлементами. Сушёные плоды особенно полезны для сердца, сосудов и иммунной системы. Его применяют как натуральное средство при простудах, кашле и анемии.

Уточнения

Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Еда и рецепты
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы Аудио 
Как сделать растворимый кофе вкусным: простые секреты
Еда и рецепты
Как сделать растворимый кофе вкусным: простые секреты Аудио 
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Последние материалы
3 главные ошибки, которые портят результат тренировки
Филодендрон: главный секрет ухода за тропическим гостем
Инжир дома: как получить урожай вкусных плодов
Учёные выявили новую причину развития рака
Важные детали, которые могут выдать реальный пробег подержанного авто
Кроссовер для новичков: с чего начать и как избежать ошибок
Nippon Steel готовит иск к правительству США
Как защититься от метапневмовируса, который уже атаковал Китай и Казахстан
Зимний уход за волосами: 7 ошибок, которых нужно избегать
Пхукетские устрицы: не вся экзотика безопасна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.