Колеус — простой способ добавить ярких красок в интерьер

2:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Колеус, известный как "крапивка" или "кротон бедняка", завоевал популярность благодаря своей яркой окраске и неприхотливости. Он прекрасно смотрится как в доме, так и в саду, радуя пёстрыми листьями, которые могут сочетать красные, жёлтые, зелёные и коричневые оттенки. Это растение легко вырастить из черенков или семян, а его уход доступен даже новичкам.

Фото: commons.wikimedia.org by Tom Murphy VII, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Колеус

Описание растения

Колеус (лат. Coleus) — многолетник семейства губоцветных, родом из тропической Африки и Азии. Высота растения обычно достигает 35 см. Его бархатистые листья с пильчатыми краями поражают разнообразием узоров и цветов. Цветы у колеуса невзрачные, поэтому бутоны рекомендуют удалять, чтобы сохранить декоративность.

Уход за колеусом

Освещение: лучше всего размещать растение в местах с ярким рассеянным светом. Сорта с красными и белыми листьями более устойчивы к прямым солнечным лучам, тогда как зелёным сортам нужен свет помягче.

Температура: оптимальная температура летом — 18-22°C, зимой — не ниже 12°C.

Полив: с весны до осени — обильный, зимой — умеренный. Используйте мягкую, отстоянную воду. При пересыхании почвы листья становятся дряблыми, при избытке воды — опадают.

Влажность: регулярное опрыскивание мягкой водой комнатной температуры помогает поддерживать оптимальные условия.

Подкормка: в период роста раз в неделю вносите калийные удобрения, зимой — раз в 3-4 недели в половинной концентрации.

Размножение

Семенами: семена высевают в феврале-апреле в лёгкий грунт и накрывают песком. При температуре 20-22°C всходы появляются через 14-18 дней. Пикировку проводят в фазе 1-2 пар листьев.

Черенками: черенкование проводят с февраля по май. Черенки укореняются в песке за 8-12 дней. После этого их высаживают в небольшие горшки и прищипывают верхушки для кустистости.

Болезни и вредители

Проблемы ухода: при недостатке света или неправильном поливе листья опадают. Слишком яркий свет может вызвать обесцвечивание листвы.

Вредители: Паутинный клещ, тля, белокрылка.

Колеус — это не только красивое, но и неприхотливое растение, которое станет ярким украшением дома или сада. Следуйте этим простым рекомендациям, чтобы наслаждаться его декоративностью круглый год.

Уточнения

Ко́леус (лат. Coleus) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).

