Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Средства, которые спасут ваши подоконники от пятен
Важные шаги для объединения двух квартир в одну
Как превратить рис в изысканное блюдо с помощью специй
3 главные ошибки, которые портят результат тренировки
Филодендрон: главный секрет ухода за тропическим гостем
Инжир дома: как получить урожай вкусных плодов
Учёные выявили новую причину развития рака
Важные детали, которые могут выдать реальный пробег подержанного авто
Кроссовер для новичков: с чего начать и как избежать ошибок

Колеус — простой способ добавить ярких красок в интерьер

2:49
Садоводство

Колеус, известный как "крапивка" или "кротон бедняка", завоевал популярность благодаря своей яркой окраске и неприхотливости. Он прекрасно смотрится как в доме, так и в саду, радуя пёстрыми листьями, которые могут сочетать красные, жёлтые, зелёные и коричневые оттенки. Это растение легко вырастить из черенков или семян, а его уход доступен даже новичкам.

Колеус
Фото: commons.wikimedia.org by Tom Murphy VII, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Колеус

Описание растения

Колеус (лат. Coleus) — многолетник семейства губоцветных, родом из тропической Африки и Азии. Высота растения обычно достигает 35 см. Его бархатистые листья с пильчатыми краями поражают разнообразием узоров и цветов. Цветы у колеуса невзрачные, поэтому бутоны рекомендуют удалять, чтобы сохранить декоративность.

Уход за колеусом

Освещение: лучше всего размещать растение в местах с ярким рассеянным светом. Сорта с красными и белыми листьями более устойчивы к прямым солнечным лучам, тогда как зелёным сортам нужен свет помягче.

Температура: оптимальная температура летом — 18-22°C, зимой — не ниже 12°C.

Полив: с весны до осени — обильный, зимой — умеренный. Используйте мягкую, отстоянную воду. При пересыхании почвы листья становятся дряблыми, при избытке воды — опадают.

Влажность: регулярное опрыскивание мягкой водой комнатной температуры помогает поддерживать оптимальные условия.

Подкормка: в период роста раз в неделю вносите калийные удобрения, зимой — раз в 3-4 недели в половинной концентрации.

Размножение

Семенами: семена высевают в феврале-апреле в лёгкий грунт и накрывают песком. При температуре 20-22°C всходы появляются через 14-18 дней. Пикировку проводят в фазе 1-2 пар листьев.

Черенками: черенкование проводят с февраля по май. Черенки укореняются в песке за 8-12 дней. После этого их высаживают в небольшие горшки и прищипывают верхушки для кустистости.

Болезни и вредители

Проблемы ухода: при недостатке света или неправильном поливе листья опадают. Слишком яркий свет может вызвать обесцвечивание листвы.
Вредители: Паутинный клещ, тля, белокрылка.

Колеус — это не только красивое, но и неприхотливое растение, которое станет ярким украшением дома или сада. Следуйте этим простым рекомендациям, чтобы наслаждаться его декоративностью круглый год.

Уточнения

Ко́леус (лат. Coleus) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Садоводство, цветоводство
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом Аудио 
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Новости спорта
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть Аудио 
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Шоу-бизнес
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Последние материалы
3 главные ошибки, которые портят результат тренировки
Филодендрон: главный секрет ухода за тропическим гостем
Инжир дома: как получить урожай вкусных плодов
Учёные выявили новую причину развития рака
Важные детали, которые могут выдать реальный пробег подержанного авто
Кроссовер для новичков: с чего начать и как избежать ошибок
Nippon Steel готовит иск к правительству США
Как защититься от метапневмовируса, который уже атаковал Китай и Казахстан
Зимний уход за волосами: 7 ошибок, которых нужно избегать
Пхукетские устрицы: не вся экзотика безопасна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.