Колеус — простой способ добавить ярких красок в интерьер

Колеус, известный как "крапивка" или "кротон бедняка", завоевал популярность благодаря своей яркой окраске и неприхотливости. Он прекрасно смотрится как в доме, так и в саду, радуя пёстрыми листьями, которые могут сочетать красные, жёлтые, зелёные и коричневые оттенки. Это растение легко вырастить из черенков или семян, а его уход доступен даже новичкам.
Колеус (лат. Coleus) — многолетник семейства губоцветных, родом из тропической Африки и Азии. Высота растения обычно достигает 35 см. Его бархатистые листья с пильчатыми краями поражают разнообразием узоров и цветов. Цветы у колеуса невзрачные, поэтому бутоны рекомендуют удалять, чтобы сохранить декоративность.
Освещение: лучше всего размещать растение в местах с ярким рассеянным светом. Сорта с красными и белыми листьями более устойчивы к прямым солнечным лучам, тогда как зелёным сортам нужен свет помягче.
Температура: оптимальная температура летом — 18-22°C, зимой — не ниже 12°C.
Полив: с весны до осени — обильный, зимой — умеренный. Используйте мягкую, отстоянную воду. При пересыхании почвы листья становятся дряблыми, при избытке воды — опадают.
Влажность: регулярное опрыскивание мягкой водой комнатной температуры помогает поддерживать оптимальные условия.
Подкормка: в период роста раз в неделю вносите калийные удобрения, зимой — раз в 3-4 недели в половинной концентрации.
Семенами: семена высевают в феврале-апреле в лёгкий грунт и накрывают песком. При температуре 20-22°C всходы появляются через 14-18 дней. Пикировку проводят в фазе 1-2 пар листьев.
Черенками: черенкование проводят с февраля по май. Черенки укореняются в песке за 8-12 дней. После этого их высаживают в небольшие горшки и прищипывают верхушки для кустистости.
Проблемы ухода: при недостатке света или неправильном поливе листья опадают. Слишком яркий свет может вызвать обесцвечивание листвы.
Вредители: Паутинный клещ, тля, белокрылка.
Колеус — это не только красивое, но и неприхотливое растение, которое станет ярким украшением дома или сада. Следуйте этим простым рекомендациям, чтобы наслаждаться его декоративностью круглый год.
Ко́леус (лат. Coleus) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).
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