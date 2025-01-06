Как правильно высаживать и обновлять клубнику на участке

3:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ароматная клубника — символ лета и вкусное наслаждение, к которому стремятся многие садоводы. Однако эта капризная ягода требует внимания и правильного ухода, чтобы радовать богатым урожаем. Вот основные советы, которые помогут вырастить крепкие кустики и получить вкусные ягоды.

Фото: 500px.com by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Выбор участка для посадки

Клубника предпочитает рыхлые плодородные почвы с нейтральной кислотностью. Участок должен быть хорошо освещён и защищён от ветра. Равнинные площадки — оптимальный выбор, так как на склонах возникают проблемы: наверху ягоды могут пострадать от заморозков, а внизу — от избыточной влаги.

Лучшими предшественниками считаются лук, чеснок и бобовые. Избегайте соседства с паслёновыми, поскольку у них общие вредители и болезни.

Подготовка почвы и саженцев

Перед посадкой перекопайте почву на глубину 40-50 см, удалите сорняки и осмотрите грунт на наличие личинок майского жука. При необходимости замените участок или удалите вредителей вручную.

Для супесчаных почв добавьте смесь перегноя, торфа и дерновой земли (2 ведра на 1 м²). На суглинках вместо дерновой земли используйте опилки. Чтобы снизить кислотность, внесите стакан древесной золы на 1 м².

Саженцы должны быть здоровыми, с 3-4 тёмно-зелёными листьями и развитой корневой системой. Покупные корни можно продезинфицировать раствором медного купороса, а перед посадкой окунуть в глиняную болтушку.

Посадка клубники

Высаживайте растения в августе, ориентируясь на погодные условия. Используйте двухстрочный метод с шагом 30-40 см и расстоянием между рядами до 50 см. Перед посадкой хорошо пролейте лунки водой, расправьте корни и следите, чтобы сердцевина находилась на уровне земли.

Мульчируйте грядки корой, хвоей или соломой. На зиму укройте посадки соломой или еловым лапником.

Уход летом и весной

Весна: рыхлите почву, подкармливайте клубнику специализированными удобрениями.

До цветения: пропалывайте грядки и используйте настой коровяка или азотные удобрения.

После сбора урожая: удаляйте усы и пожелтевшие листья, рыхлите почву, вносите удобрения с азотом, фосфором и калием.

Обеспечьте регулярный полив (1 раз в неделю) и своевременное удаление сорняков.

Обновление посадок

Клубника эффективно плодоносит на одном месте не более четырёх лет. Чтобы избежать заболеваний и мельчания ягод, регулярно обновляйте посадочный материал и меняйте места посадки.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете наслаждаться не только богатым урожаем, но и качественными ягодами каждый сезон.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

