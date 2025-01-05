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6 тенденций в оформлении двора, которые будут популярны в 2025 году

2:46
Садоводство

В 2025 году в оформлении придомовых территорий будут преобладать несколько ключевых тенденций, активно обсуждаемых в профессиональной среде.

Цветник
Фото: commons.wikimedia.org by Ревитал Саломон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Цветник

От засухоустойчивых растений до экологичных садов, от естественного садового и лугового ландшафта до садовых станций для опылителей — всё это будет актуально в этом году.

Засухоустойчивые растения

В условиях изменения климата и ограничений на использование воды домовладельцы всё больше внимания уделяют растениям, которые не требуют частого полива. Специалисты рекомендуют обратить внимание на декоративные травы, которые хорошо переносят жару и засуху, такие как: тысячелистник, шалфей, агастахе, эхинацея, шалфей и другие.

Менее формальный ландшафтный дизайн

В этом году на придомовых территориях также будет популярен естественный садовый и луговой ландшафт. Для создания естественного, но яркого сада, цветущего круглый год, используйте многолетние растения с разной высотой и текстурой, располагая их зигзагом, а не рядами.

Садовые станции для опылителей

Садовые станции для опылителей привлекут бабочек, пчёл и птиц, добавив красок и жизни вашему двору. Разместите их вдали от дома на открытом пространстве.

Дождевые цепи

Дождевые цепи перенаправляют воду из водосточных желобов и замедляют поток дождя, предотвращая ущерб фундаменту и ландшафту. Они полезны для дикой природы и растений, обеспечивая достаточное количество воды даже в засушливые сезоны.

Съедобные пейзажи

Так называемые съедобные ландшафты с растениями, которые можно употреблять в пищу, будут очень востребованы в этом году. Например, можно посадить неприхотливые кусты черники в контейнеры или в землю, и вы получите красивое растение с красными стеблями зимой, розовыми цветками весной и потрясающей листвой осенью.

Кроме того, ягодой черники можно полакомиться самим или оставить её для представителей дикой природы.

Хвойные деревья

Хвойные деревья — это простой и неприхотливый выбор для ландшафтного дизайна. Эти растения устойчивы к вредителям и болезням, защищают от ветра и добавляют саду экоразнообразие. Они бывают разных видов, включая конические тисы, которые придадут вашему двору официальный вид.

Кроме того, хвойные деревья также могут радовать разноцветьем, поскольку бывают не только зелёными, но и серебристыми, голубыми и даже лимонно-жёлтыми.

Уточнения

Ландша́фт — конкретная территория, однородная по своему происхождению, истории развития и неделимая по зональным и азональным признакам.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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