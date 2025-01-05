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Мечта сбылась: выращиваем мандарин в домашних условиях

2:50
Садоводство

Вырастить мандарин из косточки — это не только осуществление мечты, но и возможность украсить свой дом ароматными плодами. Как же это сделать в условиях умеренного климата? Все гораздо проще, чем кажется!

Мандарин
Фото: Own work by Jolly Janner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мандарин

Подбор семян

Прежде всего, важно выбрать качественные семена. Лучше всего подойдут косточки гибридных сортов мандаринов, так как они быстрее прорастают и начинают плодоносить. Убедитесь, что косточки целые, плотные и без повреждений.

Проращивание

Для начала прорастите косточку. Заверните ее во влажную марлю или салфетку и положите в теплое место на несколько дней. Не забывайте проверять влажность ткани и ждите появления корешка.

Посадка

Как только корешок появится, высадите косточку в горшок с питательной почвой. Подходящей будет нейтральная или слабокислая почва, без торфа. Можно использовать специальный субстрат для цитрусовых или приготовить смесь из перегноя, лесной земли и песка. Убедитесь, что горшок небольшой и имеет дренажные отверстия.

Поместите косточку на поверхность почвы, слегка прижмите, присыпьте тонким слоем земли и увлажните из распылителя. Для создания теплицы накройте горшок полиэтиленовым пакетом или стеклянной банкой, поставив его в светлое место, избегая прямых солнечных лучей.

Появление ростков

Следите за влажностью почвы и проветривайте горшок каждый день. Через 2-4 недели должны появиться первые ростки. Как только они вырастут до 5-10 см, снимите укрытие и переместите горшок на южное окно.

Уход

Ваш мандарин теперь требует регулярного ухода. Поливайте его умеренно, следя за тем, чтобы почва не пересыхала и не застаивалась. Опрыскивайте листья теплой водой или ставьте горшок на поддон с влажными камнями. Подкармливайте растение комплексным удобрением для цитрусовых два раза в месяц.

Пересадка и формирование

Пересаживайте мандарин каждый год в более просторный горшок с новой почвой. Для формирования кроны обрезайте или прищипывайте верхушки побегов после пятого листа. Защищайте растение от вредителей: в случае необходимости обработайте инсектицидом или народными средствами.

Цветение и плодоношение

Чтобы мандарин зацвел и плодоносил, создайте оптимальные условия. Летом выносите горшок на балкон или в сад, избегая сквозняков. Зимой держите растение подальше от батарей и обеспечьте ему хорошее освещение. Для стимуляции цветения можно использовать гормональные препараты.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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