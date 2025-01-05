Эти сорта томатов удивят своим вкусом — не пропустите

2:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В мире огородничества всегда есть место для новинок, и помидоры не исключение. В этом году в Госреестре появились новые сорта томатов, которые могут заинтересовать садоводов, стремящихся вырастить вкусные плоды на своих участках.

Фото: flickr.com by Lufa Farms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Томаты

"Афанасий F1" — это раннеспелый гибрид, выведенный в Федеральном научном центре овощеводства. Он отлично подходит для теплиц и может выращиваться как в обычном, так и в летне-осеннем обороте. У него высокорослые кусты с листьями среднего размера и простыми кистями.

В защищенном грунте урожай достигает 16 кг с квадратного метра. Плоды красные, плоскоокруглые и весят около 200 граммов. Обычно их используют для салатов, а более мелкие подходят для консервации.

"Малиновый тюлень" — этот сорт славится своим вкусом. Среднеспелые помидоры имеют длинные листья и отличную урожайность, достигая 16 кг с квадратного метра в открытом грунте. Удлиненно-сердцевидные плоды весом от 300 до 600 граммов окрашены в малиновый цвет и содержат много сахара. Их обычно применяют для салатов и переработки в сок или пасту.

"Самбол розовый" — среднеранний крупноплодный сорт, который приносит около 17 кг с квадратного метра. С одного растения можно собрать до 8 кг ярко-розовых, сочных помидоров практически без семян. Они сладкие и имеют вес от 600 до 800 граммов. Этот сорт идеально подходит для салатов, соусов и соков.

"Феодал F1" — гибрид для теплиц со среднеспелыми плодами, достигающими 1,2-1,4 м в высоту. В открытом грунте урожай составляет 16 кг с квадратного метра, а в защищенном — до 20 кг. Красные плоды плоскоокруглой формы весят от 250 до 400 граммов и отличаются мясистостью и сладостью с легкой кислинкой. Их используют как для салатов, так и для консервации и соков.

"Черная магия" — среднеспелый сорт с компактными кустами. Урожайность достигает до 14 кг с квадратного метра. Плоды меняют окраску по мере созревания, и полностью зрелые становятся насыщенно-малиновыми с антоциановой "шапочкой". Они мясистые и сладкие с легкой кислинкой, весом от 180 до 650 граммов.

Эти сорта томатов станут отличным выбором для садоводов, стремящихся разнообразить свои посевы и получить вкусный урожай.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

