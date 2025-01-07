Зимняя обрезка деревьев: как получить обильный урожай весной

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы избегают обрезки деревьев зимой, считая, что это опасно для растений. Однако при соблюдении определённых условий обрезка в январе может быть не только безопасной, но и полезной. Она помогает улучшить здоровье деревьев и способствует более обильному урожаю.

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Условия для зимней обрезки

Чтобы зимняя обрезка не нанесла вреда деревьям, необходимо учитывать следующие нюансы:

Температура воздуха: среднесуточная температура не должна опускаться ниже -5 °C. При сильных морозах обрезка может повредить древесину. Отсутствие осадков: в дни с осадками проводить процедуру не стоит. Стабильность погоды: перед обрезкой убедитесь, что в ближайшие дни не ожидается резких температурных перепадов. Зимняя спячка деревьев: процедура должна проводиться только на растениях, находящихся в состоянии покоя.

Какие деревья можно обрезать зимой

В январе и феврале допустимо обрезать следующие плодовые деревья:

Яблони

Груши

Сливы

Как правильно обрезать деревья зимой

Удалите поросль у основания дерева. Обрежьте больные, сухие или повреждённые ветки. Удалите боковые отростки, растущие внутрь кроны.

После завершения обрезки стоит проверить состояние деревьев и обработать срезы садовым варом, чтобы избежать инфицирования.

Преимущества зимней обрезки

Упрощённый доступ к веткам благодаря отсутствию листвы.

Минимальный риск заражения деревьев болезнями, поскольку активность микроорганизмов зимой снижается.

Улучшение кроны и стимуляция роста новых побегов.

Зимняя обрезка деревьев возможна и полезна при соблюдении всех условий. Если погода позволяет и процедура выполнена правильно, ваши яблони, груши и сливы отблагодарят вас обильным урожаем.