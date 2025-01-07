Как сохранить урожай помидоров: сорта, которые не боятся фитофтороза

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Фитофтороз — серьёзное заболевание, которое может лишить дачника урожая томатов. Вместо того чтобы тратить силы на борьбу с недугом, проще выбрать устойчивые сорта помидоров, которые справляются с этим заболеванием и многими другими проблемами. Рассмотрим три проверенных сорта, которые помогут вам забыть о фитофторозе.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Помидоры

1. Кремлёвский

Сорт "Кремлёвский" — настоящий защитник вашего урожая.

Устойчивость : не только к фитофторозу, но и ко многим другим заболеваниям.

: не только к фитофторозу, но и ко многим другим заболеваниям. Вкус : необычный и яркий, оценённый гурманами.

: необычный и яркий, оценённый гурманами. Особенности: подходит для тех, кто ищет надежность и отличный вкус в одном сорте.

2. Медовое сердце

Этот сорт радует не только устойчивостью, но и качеством плодов.

Устойчивость : не боится фитофторы.

: не боится фитофторы. Плоды : крупные, мясистые, сочные, с насыщенным вкусом.

: крупные, мясистые, сочные, с насыщенным вкусом. Особенности: идеальный выбор для приготовления салатов и заготовок.

3. Кэтрин

Сорт, который сочетает устойчивость с отличной лёжкостью.

Устойчивость : к фитофторозу и другим болезням.

: к фитофторозу и другим болезням. Плоды : сохраняют свежесть долгое время.

: сохраняют свежесть долгое время. Особенности: идеально подходит для длительного хранения и транспортировки.

Выбор устойчивых к фитофторозу сортов томатов — это залог успешного урожая. Кремлёвский, Медовое сердце и Кэтрин — это три сорта, которые помогут избежать проблем с болезнями и получить вкусные, качественные плоды.

Уточнения

Фитофторо́з или фитофто́ра (от др.-греч. φῠτόν - "растение" + др.-греч. φθαρτικός - "разрушающий, уничтожающий, гибельный") — заболевание растений, вызываемое грибоподобными организмами — страменопилами из рода Phytophthora.

