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Как сохранить урожай помидоров: сорта, которые не боятся фитофтороза

1:34
Садоводство

Фитофтороз — серьёзное заболевание, которое может лишить дачника урожая томатов. Вместо того чтобы тратить силы на борьбу с недугом, проще выбрать устойчивые сорта помидоров, которые справляются с этим заболеванием и многими другими проблемами. Рассмотрим три проверенных сорта, которые помогут вам забыть о фитофторозе.

Помидоры
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Помидоры

1. Кремлёвский

Сорт "Кремлёвский" — настоящий защитник вашего урожая.

  • Устойчивость: не только к фитофторозу, но и ко многим другим заболеваниям.
  • Вкус: необычный и яркий, оценённый гурманами.
  • Особенности: подходит для тех, кто ищет надежность и отличный вкус в одном сорте.

2. Медовое сердце

Этот сорт радует не только устойчивостью, но и качеством плодов.

  • Устойчивость: не боится фитофторы.
  • Плоды: крупные, мясистые, сочные, с насыщенным вкусом.
  • Особенности: идеальный выбор для приготовления салатов и заготовок.

3. Кэтрин

Сорт, который сочетает устойчивость с отличной лёжкостью.

  • Устойчивость: к фитофторозу и другим болезням.
  • Плоды: сохраняют свежесть долгое время.
  • Особенности: идеально подходит для длительного хранения и транспортировки.

Выбор устойчивых к фитофторозу сортов томатов — это залог успешного урожая. Кремлёвский, Медовое сердце и Кэтрин — это три сорта, которые помогут избежать проблем с болезнями и получить вкусные, качественные плоды.

Уточнения

Фитофторо́з или фитофто́ра (от др.-греч. φῠτόν - "растение" + др.-греч. φθαρτικός - "разрушающий, уничтожающий, гибельный") — заболевание растений, вызываемое грибоподобными организмами — страменопилами из рода Phytophthora.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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