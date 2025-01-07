Как сохранить урожай помидоров: сорта, которые не боятся фитофтороза

Фитофтороз — серьёзное заболевание, которое может лишить дачника урожая томатов. Вместо того чтобы тратить силы на борьбу с недугом, проще выбрать устойчивые сорта помидоров, которые справляются с этим заболеванием и многими другими проблемами. Рассмотрим три проверенных сорта, которые помогут вам забыть о фитофторозе.
Сорт "Кремлёвский" — настоящий защитник вашего урожая.
Этот сорт радует не только устойчивостью, но и качеством плодов.
Сорт, который сочетает устойчивость с отличной лёжкостью.
Выбор устойчивых к фитофторозу сортов томатов — это залог успешного урожая. Кремлёвский, Медовое сердце и Кэтрин — это три сорта, которые помогут избежать проблем с болезнями и получить вкусные, качественные плоды.
Фитофторо́з или фитофто́ра (от др.-греч. φῠτόν - "растение" + др.-греч. φθαρτικός - "разрушающий, уничтожающий, гибельный") — заболевание растений, вызываемое грибоподобными организмами — страменопилами из рода Phytophthora.
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.