Крысы больше не вернутся: спасительное растение для дачи

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Крысы — настоящая напасть для дачников. Эти грызуны не только поедают урожай и повреждают вещи, но и являются переносчиками опасных болезней. Вместо использования ядов и ловушек, которые требуют постоянного внимания, можно посадить на участке одно спасительное растение — перечную мяту. Она не только справится с грызунами, но и украсит ваш сад.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Мята

Почему крысы боятся перечной мяты

Запах перечной мяты вызывает у грызунов сильное отвращение. Посадив это растение на участке, вы создадите естественный барьер, который заставит крыс искать другое место для "проживания".

Кроме того, мята прекрасно смотрится в саду благодаря своим зелёным ароматным листьям и нежным цветам.

Укрепляем эффект: суперсредство против грызунов

Чтобы усилить эффект от мяты, приготовьте простую смесь, которая поможет отпугнуть крыс:

Налейте в большую ёмкость 2 стакана воды. Добавьте 10 капель мятного масла. Влейте 1 стакан белого уксуса. Добавьте 2 капли жидкого мыла. Перемешайте всё до однородности.

Этой смесью обработайте те места, где чаще всего появляются крысы. Запах смеси отпугнёт грызунов, а результат будет заметен практически сразу.

Дополнительные преимущества мяты

Украшение сада : мята станет декоративным элементом вашего участка.

: мята станет декоративным элементом вашего участка. Аромат : приятный запах растения создаёт атмосферу уюта.

: приятный запах растения создаёт атмосферу уюта. Польза для здоровья: мяту можно использовать для приготовления чая или натуральных средств.

Посадка перечной мяты — это простой и экологичный способ избавиться от крыс на участке. Это растение не только защитит ваш сад, но и придаст ему ухоженный вид.

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

