Красота за забором: какие кустарники выбрать, чтобы соседи завидовали

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники забывают, что внешний вид забора играет важную роль в оформлении участка. Если уличная сторона ограды выглядит скучно и непривлекательно, это можно легко исправить с помощью правильно подобранных растений. Расскажем, как создать красивую и ухоженную границу участка, которая вызовет восхищение соседей.

Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивый сад

Сирень: классика, которая не стареет

Сирень — это идеальный кустарник для украшения забора. Она радует глаз своим великолепием и наполняет участок приятным ароматом, который оценят не только вы, но и соседи.

Цветовая гамма : белая, лиловая, фиолетовая сирень.

: белая, лиловая, фиолетовая сирень. Преимущества: долгий период цветения, устойчивость к морозам и минимальный уход.

Используйте сирень, чтобы создать живую изгородь или просто украсить границы участка.

Спирея: красота за небольшие деньги

Спирея — это экономичный и эстетичный вариант для оформления забора.

Особенности : пышные кусты с яркими соцветиями разных оттенков.

: пышные кусты с яркими соцветиями разных оттенков. Преимущества: невысокая стоимость саженцев и неприхотливость в уходе.

С помощью спиреи можно не только украсить ограду, но и создать уютную атмосферу.

Чубушник: изысканный аромат и долговечная красота

Чубушник, известный как "жасмин садовый", порадует вас сладким, необычайно приятным ароматом и декоративным внешним видом.

Цветение : белые цветы, которые остаются свежими долгое время.

: белые цветы, которые остаются свежими долгое время. Преимущества: простота ухода и высокая устойчивость к различным погодным условиям.

Посадите чубушник у забора, чтобы создать атмосферу уюта и гармонии.

Сирень, спирея и чубушник — это три растения, которые не только украсят вашу уличную сторону забора, но и сделают участок более привлекательным и уютным. Подберите подходящий вариант или комбинируйте их, чтобы результат радовал вас и вызывал восхищение соседей.

Уточнения

Куста́рник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8—6 метров, в отличие от деревьев, не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.

