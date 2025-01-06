Томаты станут слаще: простой трюк с содой для вашего участка

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы хотите, чтобы ваши томаты на участке росли здоровыми и радовали сладкими плодами, вам нужно не только защищать их от вредителей, но и заботиться о здоровье почвы. Оказывается, все эти задачи можно решить с помощью обычной пищевой соды. Расскажем, как правильно её использовать.

Фото: flickr.com by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Томаты

Как применять соду для томатов

Для повышения качества почвы и защиты растений достаточно посыпать землю вокруг томатов содой. Используйте 1-2 столовые ложки на каждый куст. Главное, не переусердствуйте, чтобы не навредить посадкам. Перед началом работ проверьте уровень рН почвы — он должен быть в пределах 6.0-7.0. Если показатель выше, сода поможет снизить кислотность.

Когда сода будет рассыпана, полейте грядки водой, чтобы она лучше впиталась в грунт.

Чем полезна сода для томатов

Снижение кислотности почвы

Это положительно влияет на вкус плодов: помидоры становятся более сладкими и ароматными. Улучшение усвояемости питательных веществ

Снижение кислотности способствует тому, что растения получают больше полезных элементов из почвы, становясь крепче и здоровее. Защита от вредителей

Сода помогает в борьбе с тлёй. Мелкий порошок раздражает тело насекомых, из-за чего они не рискуют нападать на ваши томаты.

Пищевая сода — простое и доступное средство, которое помогает улучшить вкус томатов, укрепить растения и защитить их от вредителей. Попробуйте этот метод в следующем сезоне, и ваш урожай вас приятно удивит.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

