Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Где провести оставшиеся выходные в обеих столицах
Как понять, что ваша собака испытывает дискомфорт
Правило четырёх грядок: секрет успешного выращивания клубники
Праздники без перегрузок: секреты здоровья от терапевта
Уход от классики — мир лишится привычных штрих-кодов
Айтишники Башкирии подали рекордное количество заявок на ИТ-ипотеку в 2024 году
Рейсы на Кубу пока возможно только из Москвы
Блюдо, которое спасёт вас от зимней хандры за 15 минут
Как использовать стиральный порошок для ухода за сантехникой

Морковь, которая прорастает всегда: три проверенных гибрида

2:38
Садоводство

Ежегодно дачники сталкиваются с задачей выбора семян корнеплодов. Чтобы не остаться без качественного урожая, стоит позаботиться о покупке заранее. Правильный выбор семян зависит от ряда факторов, включая климат, состояние почвы и ожидаемые условия хранения урожая. Разберём основные рекомендации и познакомимся с тремя популярными сортами моркови.

Свежая морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая морковь

Общие рекомендации по выбору семян

Перед покупкой обязательно учтите:

  • Климатические условия: выберите сорт, который хорошо подходит для вашего региона.
  • Почва: обратите внимание на её структуру и тип, чтобы выбрать семена, устойчивые к тяжелому грунту или песчаным условиям.
  • Цель выращивания: свежий урожай, переработка, хранение или консервирование.
  • Болезни и вредители: предпочтение стоит отдавать сортам с высокой устойчивостью.

Три проверенных сорта моркови

  1. Абако F1
    Гибрид, который отличается высокой всхожестью и подходит для выращивания в прохладном климате.
  • Созревает за 90–95 дней.
  • Масса плодов – до 250 граммов.
  • Урожайность: до 6 кг с квадратного метра, даже на тяжелых почвах.
  • Подходит для свежего употребления, переработки и хранения.
  1. Виктория F1
    Раннеспелый гибрид с устойчивостью к стрелкованию.
  • Созревает за 80–85 дней.
  • Плоды цилиндрической формы длиной до 20 см и массой до 200 граммов.
  • Подходит для свежего употребления, консервации и сока.
  • Урожайность стабильная, даже на плотных грунтах, но для зимнего хранения сорт не подходит.
  1. Амстердамская
    Ранний и урожайный сорт, известный своим вкусом.
  • Созревает за 80 дней.
  • Плоды оранжевые, цилиндрические, длиной до 17 см, массой до 150 граммов.
  • Особенности: мелкая сердцевина, сладкая и сочная мякоть, устойчивость к растрескиванию.
  • Урожайность: до 4–5 кг с квадратного метра.

Выбор качественных семян – залог богатого урожая. Абако F1, Виктория F1 и Амстердамская – это сорта, которые обеспечат высокий урожай даже в сложных условиях. Учитывайте климатические особенности вашего региона, тип почвы и цели выращивания, чтобы сделать правильный выбор.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Шоу-бизнес
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Садоводство, цветоводство
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай Аудио 
Популярное
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада

Актёр Сергей Безруков рассказал о преображённом сериале "Бригада" с его участием.

Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Sohu: Россия и США пришли к неожиданному консенсусу насчёт доллара
Никакой шерсти и запаха: лучшие породы для аллергиков
Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Последние материалы
Уход от классики — мир лишится привычных штрих-кодов
Айтишники Башкирии подали рекордное количество заявок на ИТ-ипотеку в 2024 году
Рейсы на Кубу пока возможно только из Москвы
Морковь, которая прорастает всегда: три проверенных гибрида
Блюдо, которое спасёт вас от зимней хандры за 15 минут
Как использовать стиральный порошок для ухода за сантехникой
Ошибки в выборе жакета: от каких моделей пора отказаться
Устраните неприятный запах в машине с помощью простых средств
Стоит ли позволять кошке спать на вашей груди
Новый способ ходьбы, который приводит к быстрому похудению
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.