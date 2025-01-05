Что посадить рядом с огурцами, редисом и фасолью: секреты сочетаний

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Успех на дачных грядках и в саду во многом зависит от правильного сочетания культур. Если продумать расположение растений заранее, можно не только повысить урожайность, но и защитить посадки от вредителей и болезней. Расскажем, какие комбинации растений работают лучше всего.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сад, огород

Удачные сочетания для защиты и роста

Морковь и лук

Совместная посадка этих культур – отличный способ избавиться от морковной и луковой мухи. Растения взаимно отпугивают вредителей, обеспечивая друг другу защиту. Капуста и сельдерей

Сочетание ранних сортов капусты, брокколи или цветной капусты с сельдереем эффективно борется с нашествием вредителей. Такое соседство минимизирует риск распространения болезней. Огурцы и укроп

Выращивание этих культур рядом улучшает их рост. Дополнительно можно посадить базилик рядом с томатами – это улучшает вкус плодов и защищает их от вредителей. Кольраби и салат

Капуста кольраби отлично сочетается с салатом, создавая благоприятные условия для роста обеих культур. Плетистая фасоль и огурцы

Растения прекрасно соседствуют, дополняя друг друга. Также фасоль хорошо растёт рядом с помидорами, защищая их от болезней. Редис, кабачки и цуккини

Редис можно сеять там, где после его уборки будут посажены кабачки или цуккини. Это помогает соблюдать правила севооборота и экономить место на грядках.

Почему важно планировать посадки

Продуманное соседство растений не только увеличивает урожай, но и помогает соблюдать правила севооборота. Благодаря этим простым советам вы сможете ежегодно собирать богатый урожай, избегая частых пересадок и борьбы с вредителями.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

