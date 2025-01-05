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Что посадить рядом с огурцами, редисом и фасолью: секреты сочетаний

1:54
Садоводство

Успех на дачных грядках и в саду во многом зависит от правильного сочетания культур. Если продумать расположение растений заранее, можно не только повысить урожайность, но и защитить посадки от вредителей и болезней. Расскажем, какие комбинации растений работают лучше всего.

Сад, огород
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород

Удачные сочетания для защиты и роста

  1. Морковь и лук
    Совместная посадка этих культур – отличный способ избавиться от морковной и луковой мухи. Растения взаимно отпугивают вредителей, обеспечивая друг другу защиту.

  2. Капуста и сельдерей
    Сочетание ранних сортов капусты, брокколи или цветной капусты с сельдереем эффективно борется с нашествием вредителей. Такое соседство минимизирует риск распространения болезней.

  3. Огурцы и укроп
    Выращивание этих культур рядом улучшает их рост. Дополнительно можно посадить базилик рядом с томатами – это улучшает вкус плодов и защищает их от вредителей.

  4. Кольраби и салат
    Капуста кольраби отлично сочетается с салатом, создавая благоприятные условия для роста обеих культур.

  5. Плетистая фасоль и огурцы
    Растения прекрасно соседствуют, дополняя друг друга. Также фасоль хорошо растёт рядом с помидорами, защищая их от болезней.

  6. Редис, кабачки и цуккини
    Редис можно сеять там, где после его уборки будут посажены кабачки или цуккини. Это помогает соблюдать правила севооборота и экономить место на грядках.

Почему важно планировать посадки

Продуманное соседство растений не только увеличивает урожай, но и помогает соблюдать правила севооборота. Благодаря этим простым советам вы сможете ежегодно собирать богатый урожай, избегая частых пересадок и борьбы с вредителями.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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