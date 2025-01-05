Что посадить рядом с огурцами, редисом и фасолью: секреты сочетаний

Успех на дачных грядках и в саду во многом зависит от правильного сочетания культур. Если продумать расположение растений заранее, можно не только повысить урожайность, но и защитить посадки от вредителей и болезней. Расскажем, какие комбинации растений работают лучше всего.
Морковь и лук
Совместная посадка этих культур – отличный способ избавиться от морковной и луковой мухи. Растения взаимно отпугивают вредителей, обеспечивая друг другу защиту.
Капуста и сельдерей
Сочетание ранних сортов капусты, брокколи или цветной капусты с сельдереем эффективно борется с нашествием вредителей. Такое соседство минимизирует риск распространения болезней.
Огурцы и укроп
Выращивание этих культур рядом улучшает их рост. Дополнительно можно посадить базилик рядом с томатами – это улучшает вкус плодов и защищает их от вредителей.
Кольраби и салат
Капуста кольраби отлично сочетается с салатом, создавая благоприятные условия для роста обеих культур.
Плетистая фасоль и огурцы
Растения прекрасно соседствуют, дополняя друг друга. Также фасоль хорошо растёт рядом с помидорами, защищая их от болезней.
Редис, кабачки и цуккини
Редис можно сеять там, где после его уборки будут посажены кабачки или цуккини. Это помогает соблюдать правила севооборота и экономить место на грядках.
Продуманное соседство растений не только увеличивает урожай, но и помогает соблюдать правила севооборота. Благодаря этим простым советам вы сможете ежегодно собирать богатый урожай, избегая частых пересадок и борьбы с вредителями.
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