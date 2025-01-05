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Озеленяем участок за два сезона: три растения для быстрого результата

2:32
Садоводство

Озеленить участок за короткий срок — задача, которая кажется сложной, но вполне выполнима. Достаточно выбрать подходящие быстрорастущие растения. Вот три варианта, которые преобразят вашу территорию всего за два сезона.

Туя
Фото: commons.wikimedia.org by Athantor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Туя

Сирень: красота и морозостойкость

Сирень обыкновенная может стать украшением участка как в форме дерева, так и кустарника — всё зависит от регулярности формирующей обрезки. Растение прекрасно себя чувствует на солнечных участках с плодородной почвой и регулярным поливом. Высота сирени достигает 2-4 метров. Она не боится даже сильных морозов, поэтому отлично подходит для северных регионов. Весной куст радует крупными овальными листьями и ароматными соцветиями, окраска которых варьируется от белого до фиолетового. Период цветения длится около трёх недель, а некоторые сорта могут цвести повторно в течение одного сезона.

Боярышник сливолистный: цветы весной, ягоды осенью

Боярышник сливолистный — компактное растение, высота которого редко превышает 2 метра. Его можно формировать как дерево или кустарник, придавая кроне желаемую форму. Для этого обрезку проводят 2-3 раза в год. Боярышник неприхотлив к климатическим условиям: он легко переносит морозы и засуху. Весной растение украшено душистыми белыми цветами, а осенью радует глаз гроздьями ярко-красных ягод.

Туя: живая изгородь за считанные годы

Хвойная туя — отличный выбор для тех, кто мечтает о плотной живой изгороди. Лучше всего высаживать её на солнечных или слегка затенённых участках. Если важен быстрый рост, отдавайте предпочтение западным или восточным сортам. Туя ежегодно прибавляет до 35-40 сантиметров в высоту и до 15 сантиметров в ширину. Взрослое дерево может достигать 15-20 метров в высоту и 4 метров в ширину. Для стимуляции роста обрезку проводят 2-3 раза в год.

Сирень, боярышник и туя — это не только декоративные, но и практичные растения. Они быстро растут, легко переносят морозы и не требуют сложного ухода. Выберите подходящие варианты для вашего участка, и уже через пару сезонов он преобразится.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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