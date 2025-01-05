Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Если вы не любите варёную морковь в салатах, обязательно попробуйте селёдку под шубой с морковью по-корейски
Как простуда скрыла смертельную болезнь: история спасения мальчика
Четыре стильные причёски, которые можно сделать за 10 минут
6 привычек, чтобы не набрать вес на праздниках
Опасные продукты для собак: как избежать проблем
Доколумбовая Америка оказалась домом для предков сифилиса
Как Греция адаптируется на авторынке
Пять главных причин, почему ваши брови не идеальны, и как это исправить
Оригинальный винегрет: попробуйте необычный способ приготовления любимого салата — на сковороде

Устраните комаров естественным путем: лучшие садовые растения

3:27
Садоводство » Советы

Комары могут стать настоящей проблемой в тёплое время года, мешая наслаждаться природой, проводить время на даче или в саду. К счастью, существуют растения, которые отпугивают этих нежелательных насекомых благодаря своим натуральным ароматам и эфирным маслами. В этой статье мы рассмотрим наиболее эффективные растения, которые помогут вам создать защитный барьер от комаров в вашем саду.

Лаванда

Лаванда известна своим прекрасным ароматом, который успокаивает людей, но отпугивает комаров. Эфирное масло лаванды считается одним из самых эффективных средств против насекомых. Вы можете высаживать лаванду в вашем саду или держать её в горшках на балконе, чтобы наслаждаться ею и одновременно защититься от комаров.

Мелисса (лимонная трава)

Мелисса, также известная как лимонная трава, привлекает людей своим лимонным ароматом, но комары его не переносят. Это травянистое растение легко выращивать, и его листья можно использовать для приготовления чая. Мелиссу можно высаживать в цветниках или рядом с местом отдыха на улице.

Базилик

Базилик не только является популярной приправой, но и эффективно отпугивает комаров. Его сильный аромат не нравится насекомым, а свежий базилик можно использовать в кулинарии. Выращивайте базилик в саду или на кухонном подоконнике, чтобы создать двойную пользу.

Розмарин

Розмарин — это не только ароматная пряность, но и растение, которое комары обходят стороной. Запах розмарина помогает отпугивать насекомых, и его можно использовать как приправу для различных блюд. Выращивайте его в горшках или на грядках, чтобы защитить своё пространство.

Череда

Череда (или одуванчик) обладает природными свойствами, помогающими отпугивать комаров и другие насекомые. Её можно использовать как декоративное растение или добавлять в настои и чаи. Череда также легко растет в различных условиях.

Непотопляемый боб (Келлендальд)

Это малоизвестное, но эффективное растение имеет сильный аромат, который отпугивает комаров. Он также привлекает полезную живность, такую как пчелы и бабочки, делая ваш сад более живым. Келлендальд может расти на солнечных участках и неприхотливо в уходе.

Мята

Мятные растения, такие как мята перечная и мята жакшыва, популярны не только за их аромат, но и за способность отпугивать комаров. Мяту легко выращивать как в саду, так и в горшках, и её листья можно использовать в чаях, напитках и кулинарии.

Лавровый лист

Лавровый лист, известный как специя, также служит естественным репеллентом против комаров. Лавровое дерево может расти в теплых регионах, а его листья можно использовать для приготовления различных блюд.

Выращивая растения, которые не любят комары, вы создаете не только красивый, но и безопасный сад. Эти растения помогут вам защититься от назойливых насекомых, позволяя наслаждаться летними вечерами на свежем воздухе. Выбирайте те растения, которые вам нравятся, и дайте природе сделать свою работу по отпугиванию комаров!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Эти три породы кошек умеют быть верными, как собаки
Домашние животные
Эти три породы кошек умеют быть верными, как собаки Аудио 
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Новости спорта
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть Аудио 
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Здоровье
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу Аудио 
Популярное
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада

Актёр Сергей Безруков рассказал о преображённом сериале "Бригада" с его участием.

Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Никакой шерсти и запаха: лучшие породы для аллергиков
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников
На 30 градусов ниже нормы: арктическая погода парализует США
Тараканы не уйдут: самые эффективные способы борьбы с ними
Эти три породы кошек умеют быть верными, как собаки
Эти три породы кошек умеют быть верными, как собаки
Последние материалы
Четыре стильные причёски, которые можно сделать за 10 минут
6 привычек, чтобы не набрать вес на праздниках
Опасные продукты для собак: как избежать проблем
Доколумбовая Америка оказалась домом для предков сифилиса
Как Греция адаптируется на авторынке
Пять главных причин, почему ваши брови не идеальны, и как это исправить
Оригинальный винегрет: попробуйте необычный способ приготовления любимого салата — на сковороде
Казахстан ищет партнёров для строительства АЭС
Мария Кожевникова обвинила Петра 1 в разрушении исконно русских традиций
Забота о комнатных растениях: важность выбора правильного времени для пересадки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.