Устраните комаров естественным путем: лучшие садовые растения

3:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Комары могут стать настоящей проблемой в тёплое время года, мешая наслаждаться природой, проводить время на даче или в саду. К счастью, существуют растения, которые отпугивают этих нежелательных насекомых благодаря своим натуральным ароматам и эфирным маслами. В этой статье мы рассмотрим наиболее эффективные растения, которые помогут вам создать защитный барьер от комаров в вашем саду.

Лаванда

Лаванда известна своим прекрасным ароматом, который успокаивает людей, но отпугивает комаров. Эфирное масло лаванды считается одним из самых эффективных средств против насекомых. Вы можете высаживать лаванду в вашем саду или держать её в горшках на балконе, чтобы наслаждаться ею и одновременно защититься от комаров.

Мелисса (лимонная трава)

Мелисса, также известная как лимонная трава, привлекает людей своим лимонным ароматом, но комары его не переносят. Это травянистое растение легко выращивать, и его листья можно использовать для приготовления чая. Мелиссу можно высаживать в цветниках или рядом с местом отдыха на улице.

Базилик

Базилик не только является популярной приправой, но и эффективно отпугивает комаров. Его сильный аромат не нравится насекомым, а свежий базилик можно использовать в кулинарии. Выращивайте базилик в саду или на кухонном подоконнике, чтобы создать двойную пользу.

Розмарин

Розмарин — это не только ароматная пряность, но и растение, которое комары обходят стороной. Запах розмарина помогает отпугивать насекомых, и его можно использовать как приправу для различных блюд. Выращивайте его в горшках или на грядках, чтобы защитить своё пространство.

Череда

Череда (или одуванчик) обладает природными свойствами, помогающими отпугивать комаров и другие насекомые. Её можно использовать как декоративное растение или добавлять в настои и чаи. Череда также легко растет в различных условиях.

Непотопляемый боб (Келлендальд)

Это малоизвестное, но эффективное растение имеет сильный аромат, который отпугивает комаров. Он также привлекает полезную живность, такую как пчелы и бабочки, делая ваш сад более живым. Келлендальд может расти на солнечных участках и неприхотливо в уходе.

Мята

Мятные растения, такие как мята перечная и мята жакшыва, популярны не только за их аромат, но и за способность отпугивать комаров. Мяту легко выращивать как в саду, так и в горшках, и её листья можно использовать в чаях, напитках и кулинарии.

Лавровый лист

Лавровый лист, известный как специя, также служит естественным репеллентом против комаров. Лавровое дерево может расти в теплых регионах, а его листья можно использовать для приготовления различных блюд.

Выращивая растения, которые не любят комары, вы создаете не только красивый, но и безопасный сад. Эти растения помогут вам защититься от назойливых насекомых, позволяя наслаждаться летними вечерами на свежем воздухе. Выбирайте те растения, которые вам нравятся, и дайте природе сделать свою работу по отпугиванию комаров!