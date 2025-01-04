Как правильно планировать посадку баклажанов

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы баклажаны дали богатый урожай, необходимо соблюдать правила севооборота. Эта культура не терпит повторной посадки на одном месте или после других представителей семейства паслёновых.

Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Баклажаны

Когда возвращать баклажаны на прежнее место

Сажать баклажаны на том же участке можно только через три года после предыдущей посадки. Это позволяет почве восстановиться и избежать накопления болезней и вредителей, характерных для паслёновых.

После чего нельзя сажать баклажаны

Баклажаны нельзя высаживать после:

баклажанов,

томатов,

перцев,

картофеля.

Эти культуры имеют общие заболевания и вредителей, что может негативно сказаться на росте и урожайности.

Какие культуры являются хорошими предшественниками

Лучше всего сажать баклажаны после:

бобовых,

бахчевых,

ранней капусты,

лука,

огурцов,

укропа, кинзы и петрушки.

Эти растения не только не истощают почву, но и способствуют её обогащению питательными веществами.

Соблюдая эти рекомендации, вы обеспечите своим баклажанам комфортные условия для роста и получите отличный урожай.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец - вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

