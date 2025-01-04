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Как правильно планировать посадку баклажанов

1:14
Садоводство

Чтобы баклажаны дали богатый урожай, необходимо соблюдать правила севооборота. Эта культура не терпит повторной посадки на одном месте или после других представителей семейства паслёновых.

Баклажаны
Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Баклажаны

Когда возвращать баклажаны на прежнее место

Сажать баклажаны на том же участке можно только через три года после предыдущей посадки. Это позволяет почве восстановиться и избежать накопления болезней и вредителей, характерных для паслёновых.

После чего нельзя сажать баклажаны

Баклажаны нельзя высаживать после:

  • баклажанов,
  • томатов,
  • перцев,
  • картофеля.

Эти культуры имеют общие заболевания и вредителей, что может негативно сказаться на росте и урожайности.

Какие культуры являются хорошими предшественниками

Лучше всего сажать баклажаны после:

  • бобовых,
  • бахчевых,
  • ранней капусты,
  • лука,
  • огурцов,
  • укропа, кинзы и петрушки.

Эти растения не только не истощают почву, но и способствуют её обогащению питательными веществами.

Соблюдая эти рекомендации, вы обеспечите своим баклажанам комфортные условия для роста и получите отличный урожай.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец - вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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