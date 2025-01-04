Как правильно планировать посадку баклажанов

Чтобы баклажаны дали богатый урожай, необходимо соблюдать правила севооборота. Эта культура не терпит повторной посадки на одном месте или после других представителей семейства паслёновых.
Сажать баклажаны на том же участке можно только через три года после предыдущей посадки. Это позволяет почве восстановиться и избежать накопления болезней и вредителей, характерных для паслёновых.
Баклажаны нельзя высаживать после:
Эти культуры имеют общие заболевания и вредителей, что может негативно сказаться на росте и урожайности.
Лучше всего сажать баклажаны после:
Эти растения не только не истощают почву, но и способствуют её обогащению питательными веществами.
Соблюдая эти рекомендации, вы обеспечите своим баклажанам комфортные условия для роста и получите отличный урожай.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец - вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
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