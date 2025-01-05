Эти ошибки в уходе за картофелем губят урожай

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Картофель — один из самых популярных и неприхотливых овощей. Однако ошибки в уходе могут серьёзно навредить урожаю, снизить его объём и качество. Вот основные из них.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофель, картошка

1. Отсутствие рыхления

Картофель нуждается в рыхлой почве, которая легко пропускает воздух и воду. Если грунт остаётся плотным, корнеплоды вырастают мелкими. За сезон рыхлить грядки нужно минимум дважды, а лучше три-четыре раза. В засушливые периоды можно ограничиться рыхлением междурядий, дополнительно мульчируя их соломой или травой.

2. Неблагоприятное соседство

Картофель нельзя сажать рядом с томатами, баклажанами или перцами. Эти культуры из семейства паслёновых подвержены одинаковым болезням и вредителям, которые легко распространяются от одного растения к другому.

3. Вредные удобрения

Несмотря на популярность навоза как универсального удобрения, картофель плохо переносит свежий навоз. Он обжигает корни и провоцирует грибковые болезни. Также азотные удобрения стоит использовать умеренно, чтобы растение не тратили ресурсы на ботву в ущерб корнеплодам.

4. Загущенные посадки

Плотная посадка картофеля приводит к недостатку места для развития корневой системы. Это ограничивает возможность растения получать питательные вещества. Для хорошего урожая следует строго придерживаться рекомендаций по высадке, указанных для конкретного сорта.

5. Неподходящий посадочный материал

С каждым новым поколением картофель теряет часть урожайности. Например, пятая репродукция может снизить продуктивность до 40%. Поэтому каждые 2-3 года следует обновлять посадочный материал, приобретая элитные клубни, которые сохраняют высокие качества сорта.

Эти ошибки негативно сказываются на урожайности любого сорта, даже самых устойчивых и гибридных. Зная их и избегая, вы сможете получить богатый и качественный урожай.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

