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Как заставить орхидею цвести ярче и дольше: лучшие подкормки

3:26
Садоводство

Любители орхидей стремятся создать идеальные условия для долгого и обильного цветения своих экзотических растений. Однако без грамотной и своевременной подкормки достичь таких результатов удаётся далеко не всем.

Девушка с орхидеей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка с орхидеей

Условия для содержания орхидей

Орхидеи требуют условий, максимально приближенных к естественным. Их корни располагаются близко к поверхности, поэтому вместо земли используется специальный наполнитель: древесная кора, керамзит, минеральная вата или сфагнум. Для роста и цветения важны:

  • правильный режим полива,
  • подходящая температура,
  • освещение не только самого растения, но и его корней (горшки должны быть прозрачными),
  • своевременная подкормка.

Как правильно подкармливать орхидеи

Пышное и продолжительное цветение невозможно без регулярного внесения удобрений, предпочтительно натурального происхождения. Однако важно соблюдать правила:

  • Подкармливать за 2 недели до появления бутонов.
  • Следить за концентрацией: переизбыток удобрений может обжечь корни.
  • Использовать только жидкие составы, учитывая специфику субстрата.
  • Не удобрять недавно приобретённое или пересаженное растение.
  • Ослабленным и больным орхидеям удобрения противопоказаны.
  • В период покоя подкормка не проводится.
  • Удобрения вносят исключительно во влажную почву.
  • Новый состав сначала тестируют на одном растении, чтобы избежать возможной негативной реакции.

Внешние признаки, такие как пожелтение листьев, замедление роста, отсутствие цветения или опадение бутонов, указывают на необходимость подкормки.

Домашние рецепты подкормок

Орхидеи хорошо реагируют на натуральные удобрения, приготовленные из доступных ингредиентов. Вот несколько простых и эффективных рецептов:

Банановая кожура

Банановая кожура богата минералами и витаминами, которые стимулируют рост цветоносов. Высушенную кожуру одного банана заливают литром тёплой воды, настаивают 2-3 дня, процеживают и разводят водой в соотношении 1:2. Полив проводят аккуратно.

Луковая шелуха

Отвар из луковой шелухи способствует образованию завязей. Для приготовления 1 луковицу очищают, заливают стаканом воды, кипятят 10 минут, настаивают 1-2 часа. Полученный концентрат разводят водой до светлого оттенка и поливают растение.

Картофельный отвар

Картофельные очистки заливают кипятком, настаивают 30 минут, процеживают. Перед использованием настой подогревают до 35°C. Регулярное применение стимулирует рост корней и образование бутонов.

Чай и кофе

Чёрный чай и испитой кофе — натуральные подкормки. Чай разводят водой до светлого оттенка, применяя не чаще одного раза в месяц. Испитой кофе заливают горячей водой, настаивают, разводят в пропорции 1:2 и поливают орхидеи.

Натуральные подкормки легко приготовить, они безопасны и эффективны. Регулярное их применение обеспечит вашим орхидеям обильное и яркое цветение.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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