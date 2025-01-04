Простые способы увеличить урожай вашей вишни

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Задумывались ли вы, почему ваша вишня цветёт каждый год, но ягод почти нет? Кажется, дерево полно жизни, но плодов всё равно не дождаться. В чём же причина? Чаще всего проблема кроется в отсутствии опылителя. Большинству сортов вишни необходимо перекрёстное опыление, чтобы завязались плоды.

Фото: commons.wikimedia.org. by А. Кабанов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Войлочная вишня

Решение проблемы простое: посадите на участке сорт-опылитель. Лучше, если это будут два дерева, цветущие в одно время с вашей вишней. Не обязательно сажать их близко — расстояние до 30 метров вполне подходит. А если нет возможности сажать новые деревья, попробуйте другой метод: отломайте несколько веточек сорта-опылителя и поместите их в свой сад. Это временное, но эффективное решение.

Для более долговременного результата можно привить в крону взрослого дерева черенки других сортов. Главное условие — совпадение времени цветения. Такой подход не только поможет улучшить урожайность, но и сделает ваше дерево более устойчивым к различным неблагоприятным условиям.

Пусть ваша вишня наконец порадует обилием ягод!

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

