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Простые способы увеличить урожай вашей вишни

1:12
Садоводство

Задумывались ли вы, почему ваша вишня цветёт каждый год, но ягод почти нет? Кажется, дерево полно жизни, но плодов всё равно не дождаться. В чём же причина? Чаще всего проблема кроется в отсутствии опылителя. Большинству сортов вишни необходимо перекрёстное опыление, чтобы завязались плоды.

Войлочная вишня
Фото: commons.wikimedia.org. by А. Кабанов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Войлочная вишня

Решение проблемы простое: посадите на участке сорт-опылитель. Лучше, если это будут два дерева, цветущие в одно время с вашей вишней. Не обязательно сажать их близко — расстояние до 30 метров вполне подходит. А если нет возможности сажать новые деревья, попробуйте другой метод: отломайте несколько веточек сорта-опылителя и поместите их в свой сад. Это временное, но эффективное решение.

Для более долговременного результата можно привить в крону взрослого дерева черенки других сортов. Главное условие — совпадение времени цветения. Такой подход не только поможет улучшить урожайность, но и сделает ваше дерево более устойчивым к различным неблагоприятным условиям.

Пусть ваша вишня наконец порадует обилием ягод!

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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