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Правило четырёх грядок: секрет успешного выращивания клубники

1:46
Садоводство

Если вы мечтаете о богатом урожае клубники и хотите улучшить здоровье растений, попробуйте простую и эффективную методику — правило четырёх грядок. Этот подход не только повысит урожайность, но и обеспечит стабильный цикл выращивания.

Клубника
Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Год 1: старт с первой грядки

Выберите солнечный участок и разделите его на четыре грядки. Первая грядка станет стартовой: именно сюда высаживайте молодую рассаду клубники.

Год 2: пересадка на вторую грядку

К осени на первой грядке появятся качественные усики. Отберите лучшие из них и пересадите на вторую грядку. Не забывайте о регулярном поливе и уходе за растениями.

Год 3: первый полноценный урожай

На третий год вас ждёт великолепный урожай с первой грядки, а также ягоды со второй. Осенью пересадите рассаду со второй грядки на третью, чтобы продолжить цикл.

Год 4: смена грядок

После сбора урожая с первой грядки удалите старые кусты, вспашите землю и внесите удобрения. Рассаду с третьей грядки перенесите на четвёртую.

Год 5: восстановление почвы

Первую грядку засевайте бобовыми или овсом — это позволит обогатить почву. После цветения перепашите участок и оставьте "отдыхать" до августа. Затем заселите его рассадой с четвёртой грядки.

Итог: как работает метод

Метод четырёх грядок создаёт ротацию растений, предотвращает истощение почвы и снижает риск заболеваний. Следуя этому циклу, вы получите стабильный и богатый урожай, сохранив здоровье растений и качество грунта.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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