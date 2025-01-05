Какие овощные культуры не стоит сажать рядом с огурцами? Урожай может стать горьким

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Что нельзя сажать рядом с огурцами

Огородникам важно знать, что рядом с огурцами нельзя сажать родственные культуры, например, кабачки. Дело в том, что из-за родственных связей у обоих растений могут возникнуть проблемы с опылением.

Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Огурец

Кроме того, кабачки и огурцы часто становятся жертвами одних и тех же вредителей и болезней, что увеличивает их численность на вашем огороде. Поэтому сажать огурцы и кабачки следует подальше друг от друга.

Опытные огородники считают, что лучшими соседями для огурцов являются настурция, виноград, капуста, кукуруза, а также бобовые, свекла, лук, сельдерей, шпинат, подсолнечник и календула.

Кроме того, не стоит выращивать рядом с огурцами арбуз, дыню, картофель или тыкву, так как это тоже родственные культуры.

Пряные травы навредят вкусу будущего урожая. Поэтому не сажайте рядом с огурцами тимьян, розмарин, кинзу, базилик и петрушку.

Что посадить вместе с огурцами

Опытные огородники сажают редис рядом с огурцами, так как корнеплод улучшает состав почвы, насыщает ее азотом и способствует росту овощей. Кроме того, редис будет отпугивать огуречную моль.

Еще один овощ поможет огурцам вырасти сочными и ароматными — капуста. Также рядом можно посадить лук и шпинат.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.



