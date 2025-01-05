Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список

Древесные отходы могут истощать почву, вытягивать фосфор. Опилки рекомендуется вносить в качестве удобрения в осеннее время года, когда почва перекапывается.
Для этого выкладывают слоями опилки, сверху добавляют воду и 200 грамм мочевины. Сверху накройте мульчей и положите сверху груз. Использовать мульчу можно уже через две недели. Здесь также важно понимать, что азотное удобрение нужно именно для опилок, которые вы добавляете в почву.
Мульчирование опилками хорошо подходит для ели, сосны и других хвойных пород, которые содержат большое количество эфирных масел и смолы.
Опилки можно использовать и для пасленовых культур, так как запах хвои отпугивает колорадского жука. Сюда входят картофель, помидоры, перец и баклажаны.
Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.
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