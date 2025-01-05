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Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список

1:00
Садоводство

Как сделать мульчу из опилок

Древесные отходы могут истощать почву, вытягивать фосфор. Опилки рекомендуется вносить в качестве удобрения в осеннее время года, когда почва перекапывается.

Опилки
Фото: creativecommons.org by Free Stock is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Опилки

Для этого выкладывают слоями опилки, сверху добавляют воду и 200 грамм мочевины. Сверху накройте мульчей и положите сверху груз. Использовать мульчу можно уже через две недели. Здесь также важно понимать, что азотное удобрение нужно именно для опилок, которые вы добавляете в почву.

Для каких растений подходит мульча из опилок

Мульчирование опилками хорошо подходит для ели, сосны и других хвойных пород, которые содержат большое количество эфирных масел и смолы.

Опилки можно использовать и для пасленовых культур, так как запах хвои отпугивает колорадского жука. Сюда входят картофель, помидоры, перец и баклажаны.

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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