Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как сделать мульчу из опилок

Древесные отходы могут истощать почву, вытягивать фосфор. Опилки рекомендуется вносить в качестве удобрения в осеннее время года, когда почва перекапывается.

Фото: creativecommons.org by Free Stock is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en Опилки

Для этого выкладывают слоями опилки, сверху добавляют воду и 200 грамм мочевины. Сверху накройте мульчей и положите сверху груз. Использовать мульчу можно уже через две недели. Здесь также важно понимать, что азотное удобрение нужно именно для опилок, которые вы добавляете в почву.

Для каких растений подходит мульча из опилок

Мульчирование опилками хорошо подходит для ели, сосны и других хвойных пород, которые содержат большое количество эфирных масел и смолы.

Опилки можно использовать и для пасленовых культур, так как запах хвои отпугивает колорадского жука. Сюда входят картофель, помидоры, перец и баклажаны.

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

