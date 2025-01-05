Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Европе растёт спрос на высоковольтные кабели
Почему вычёсывание шерсти важно для здоровья собаки
Всего несколько кусочков помогут освежить холодильник без химии: натуральные методы борьбы с запахами
Что такое экологичная косметика и почему она становится трендом?
Человеческое поведение горилл удивило посетителей зоопарка в США
Звездное шоу января — соединения планет и метеорные потоки
Стадное чувство у собак: питомцы выбирают толпу, а не хозяина
Китайский робот-собака может произвести революцию в освоении космоса
Парацетамол в зоне риска: почему привычное лекарство может быть опасным

Двойной урожай: как обрезка деревьев в январе помогает плодоводству

3:23
Садоводство » Деревья и кустарники

Обрезка деревьев — важная агрономическая практика, помогающая не только сохранить растения в хорошем состоянии, но и значительно повысить урожайность. Январь, несмотря на холод, является подходящим месяцем для обрезки некоторых видов деревьев. Давайте рассмотрим, какие деревья стоит обрезать в этот период и как это может способствовать получению двойного урожая.

Зачем обрезать деревья зимой?

Обрезка деревьев в зимний период имеет свои преимущества:

  1. Отсутствие листвы: зимой у деревьев нет листвы, что делает их структуру более заметной. Это позволяет легче проводить обрезку и контролировать форму кроны.
  2. Минимизация стресса для растений: зимняя обрезка менее стрессовая для деревьев, так как они находятся в состоянии покоя. Это позволяет им быстрее восстанавливаться после обрезки.
  3. Стимуляция роста: правильная обрезка может способствовать более активному появлению новых побегов и, как следствие, увеличению урожая в следующем сезоне.

Какие деревья обрезать в январе?

Яблони

Яблони — одни из самых распространенных плодовых деревьев, которые можно обрезать в январе. Этот процесс помогает формировать крону, улучшает доступ к солнечному свету и воздуху. Удаление старых и пораженных веток также способствует увеличению количества плодов в следующем сезоне.

Груши

Груши также требуют обрезки в январе. Удаление ненужных веток обеспечит лучшее развитие плодов и повысит их размер. Кроме того, правильная обрезка способствует уменьшению риска заболеваний.

Вишни и черешни

Эти деревья также хорошо переносят зимнюю обрезку. Важно удалить старые ветви и те, которые загущают крону. Это обеспечит лучшее проветривание и освещение, что в итоге приведет к большему количеству ягод.

Сливы

Сливы следует обрезать для улучшения урожайности и предотвращения заболеваний. Удаляйте слабые и больные ветки, чтобы способствовать развитию крепких новых побегов. Это также поможет избежать перегрузки дерева плодами.

Как правильно обрезать деревья?

Для достижения наилучшего результата следуйте простым правилам:

  1. Используйте острые инструменты: для обрезки используйте хорошо заточенные секаторы или пилы, что обеспечит чистый срез и минимизирует повреждение дерева.
  2. Следите за углом среза: обрабатывайте ветки под углом, чтобы избежать накопления воды на поверхности среза и уменьшить риск гниения.
  3. Удаляйте больные и повреждённые ветки: это поможет предотвратить распространение заболеваний и вредителей.
  4. Формируйте крону: старайтесь создать открытую, равномерную крону, которая будет хорошо проветриваться и освещаться.

Обрезка деревьев в январе — это важное мероприятие, которое способствует не только эстетическому виду растений, но и повышению урожайности. Не забывайте о правильной технике обрезки и подходящих инструментах для достижения наилучших результатов. Применяя эти знания на практике, вы сможете насладиться богатым и вкусным урожаем в наступающем сезоне!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара
Экономика и бизнес
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара Аудио 
Тараканы не уйдут: самые эффективные способы борьбы с ними
Недвижимость
Тараканы не уйдут: самые эффективные способы борьбы с ними Аудио 
Джанабаева показала, как они с Меладзе отмечают первые дни Нового года
Шоу-бизнес
Джанабаева показала, как они с Меладзе отмечают первые дни Нового года Аудио 
Популярное
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада

Актёр Сергей Безруков рассказал о преображённом сериале "Бригада" с его участием.

Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Никакой шерсти и запаха: лучшие породы для аллергиков
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников
Тараканы не уйдут: самые эффективные способы борьбы с ними
На 30 градусов ниже нормы: арктическая погода парализует США
Эти три породы кошек умеют быть верными, как собаки
Эти три породы кошек умеют быть верными, как собаки
Последние материалы
Всего несколько кусочков помогут освежить холодильник без химии: натуральные методы борьбы с запахами
Что такое экологичная косметика и почему она становится трендом?
Человеческое поведение горилл удивило посетителей зоопарка в США
Звездное шоу января — соединения планет и метеорные потоки
Стадное чувство у собак: питомцы выбирают толпу, а не хозяина
Китайский робот-собака может произвести революцию в освоении космоса
Парацетамол в зоне риска: почему привычное лекарство может быть опасным
Рыба с токсинами: что скрывается на вашей тарелке
Выпили вчера? Эти шаги помогут безопасно сесть за руль утром
Почему Нью-Йорк считается самым недружелюбным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.