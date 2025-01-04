Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Климатическая ирония: добыча нефти уничтожает порты
Три ошибки хозяев, которые портят характер кошки
Ногти ослабели после гель-лака? 4 шаги для восстановления
Полезные часы: Как использовать настенные часы в интерьере
Гипотония: простые привычки, которые спасут ваше здоровье
Дух захватит: подборка фильмов о фигурном катании
Как российские препараты завоёвывают международный рынок
Какие выводы каждый может сделать из жития Иоанна Кронштадтского
Куриный бульон: рецепт, который согреет холодной зимой

Как продлить жизнь любимым растениям с помощью простого средства

1:27
Садоводство

Сколько раз вы сталкивались с ситуацией, когда ваше любимое домашнее растение вдруг начинает увядать? Это разочарование знакомо многим. Причины гибели часто кроются в слишком заботливом уходе, особенно в избыточном поливе. Мы стремимся заботиться о своих зеленых питомцах, но иногда эта забота приводит к тому, что растения "тонут" в воде.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Как же избежать этой неприятности? Один из лучших способов продлить жизнь вашим растениям — поливать их с помощью кубиков льда.

Как это работает

Всего лишь раз в неделю нужно положить к корням растения два крупных кубика льда или несколько мелких. Это значительно снижает риск перелива, а также позволяет осуществлять полив постепенно. Лед будет таять, увлажняя почву и корни по мере необходимости. Таким образом, вы обеспечите растению оптимальный уровень влаги.

Избегая частого полива, вы исключаете возможность застоя воды на дне горшка. Переувлажнение почвы может привести к тому, что корни не смогут получать достаточно питательных веществ, и это, в свою очередь, угрожает жизни растения.

Этот метод позволяет вам не только избежать проблем с переливом, но и заботиться о ваших любимцах более эффективно. Теперь вы знаете, как правильно поливать свои растения, не рискуя их здоровьем.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от грязи на выключателях за минуту
Недвижимость
Как избавиться от грязи на выключателях за минуту Аудио 
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Наука и техника
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад Аудио 
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Шоу-бизнес
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада Аудио 
Популярное
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром

Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.

Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Последние материалы
Какие выводы каждый может сделать из жития Иоанна Кронштадтского
Куриный бульон: рецепт, который согреет холодной зимой
Как избежать кошачьего гнева: советы для хозяев
Как заставить орхидею цвести ярче и дольше: лучшие подкормки
Как извержение вулкана в 1831 году охладило Землю и вызвало массовый голод
5 незаметных шагов, чтобы вернуть волосам шелковистость
Опасности неправильного использования ремня безопасности
Микротренды: Скандинавия прощается с белыми интерьерами
Иоанн Кронштадтский — русский пророк и святой
Трамп выступает за возобновление нефтяной разведки в Северном море
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.