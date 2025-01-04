Три секрета, чтобы спасти переросшую рассаду

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Перерастание рассады — частая проблема, с которой сталкиваются дачники, и это не удивительно. Переросшие растения становятся более уязвимыми к болезням и их сложно пересаживать в открытый грунт. Однако не стоит отчаиваться: спасти такие посадки вполне возможно, и для этого не обязательно прибегать к сложной пикировке.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Рассада огурцов

Что нужно сделать

Снизить температуру

Чтобы замедлить рост рассады, понизьте температуру в помещении, где она находится. Главное — не переусердствовать. Оптимальный температурный режим для рассады — около 18 градусов. Температура ниже +20 градусов будет способствовать замедлению роста, не причиняя вреда растениям.

Увеличить яркость света

Снижение температуры требует компенсации, поэтому увеличьте яркость освещения. Это поможет сохранить здоровье молодых растений и предотвратит их увядание, что особенно важно в условиях пониженной температуры.

Сократить полив

Перерастание рассады может быть связано с избыточным поливом. Если это ваша ситуация, попробуйте поливать растения реже. Но будьте осторожны: как только почва начинает пересыхать, полив следует возобновить. Главное — поддерживать баланс, чтобы не пересушить растения.

Следуя этим простым советам, вы сможете вернуть рассада в хорошее состояние и избежать проблем при пересадке в открытый грунт.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

