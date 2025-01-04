Простые правила пересадки комнатных цветов

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Почва для растений — это основа их жизни. Если вы хотите, чтобы ваши "зелёные друзья" активно росли и радовали здоровым видом, важно создать для них питательную среду.

Фото: Freepik by mrsiraphol Пальма

Со временем почва теряет свои питательные вещества: растения активно используют их, и грунт истощается. В результате почва становится плотной, теряет способность удерживать влагу и микроэлементы. Именно поэтому пересадка растений — обязательный этап ухода.

Как часто менять почву

Частота пересадки зависит от особенностей растения:

Быстрорастущие виды (например, потос или фиалки) требуют ежегодной смены почвы.

Медленнорастущие растения (кактусы, сансевиерия и другие) нуждаются в пересадке каждые 1,5-2 года.

Когда лучше пересаживать

Идеальное время для пересадки — весна. В это время года растения получают максимум солнечного света, что способствует правильному развитию корневой и надземной частей.

Признаки, что пора пересаживать

Как определить, что ваш цветок нуждается в пересадке? Обратите внимание на следующие симптомы:

Замедление роста и увядание . Листья могут приобрести жёлтый оттенок, а само растение выглядит ослабленным.

. Листья могут приобрести жёлтый оттенок, а само растение выглядит ослабленным. Быстрый сток воды . После полива вода сразу вытекает через дренажные отверстия, а почва плохо удерживает влагу.

. После полива вода сразу вытекает через дренажные отверстия, а почва плохо удерживает влагу. Твёрдая почва . Грунт становится плотным и напоминает камень.

. Грунт становится плотным и напоминает камень. Прорастающие корни . Корни появляются через отверстия внизу горшка.

. Корни появляются через отверстия внизу горшка. Легкость извлечения. Цветок можно вынуть из горшка вместе с плотным комом земли.

Регулярная пересадка поможет поддерживать здоровье ваших растений и обеспечит им комфортные условия для роста.

Уточнения

По́чва - природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

