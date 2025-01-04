Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новое предприятие в омской ОЭЗ создаст около 200 рабочих мест
Гарнир из брокколи с сыром скрасит будни после праздников
Как вернуть прозрачность фарам за 5 минут
4 ошибки в макияже, которые старят вас на 5 лет
Осторожно: эти овощи при жарке выделяют вредные вещества
Огненный Дракон ранней Вселенной: открыта уникальная спиральная галактика
Секреты эффективного кардио: как сжигать калории правильно
Болит спина при качании пресса: как найти баланс и забыть о боли
Обнаружен древнейший предок млекопитающих

Простые правила пересадки комнатных цветов

1:56
Садоводство

Почва для растений — это основа их жизни. Если вы хотите, чтобы ваши "зелёные друзья" активно росли и радовали здоровым видом, важно создать для них питательную среду.

Пальма
Фото: Freepik by mrsiraphol
Пальма

Со временем почва теряет свои питательные вещества: растения активно используют их, и грунт истощается. В результате почва становится плотной, теряет способность удерживать влагу и микроэлементы. Именно поэтому пересадка растений — обязательный этап ухода.

Как часто менять почву

Частота пересадки зависит от особенностей растения:

Быстрорастущие виды (например, потос или фиалки) требуют ежегодной смены почвы.

Медленнорастущие растения (кактусы, сансевиерия и другие) нуждаются в пересадке каждые 1,5-2 года.

Когда лучше пересаживать

Идеальное время для пересадки — весна. В это время года растения получают максимум солнечного света, что способствует правильному развитию корневой и надземной частей.

Признаки, что пора пересаживать

Как определить, что ваш цветок нуждается в пересадке? Обратите внимание на следующие симптомы:

  • Замедление роста и увядание. Листья могут приобрести жёлтый оттенок, а само растение выглядит ослабленным.
  • Быстрый сток воды. После полива вода сразу вытекает через дренажные отверстия, а почва плохо удерживает влагу.
  • Твёрдая почва. Грунт становится плотным и напоминает камень.
  • Прорастающие корни. Корни появляются через отверстия внизу горшка.
  • Легкость извлечения. Цветок можно вынуть из горшка вместе с плотным комом земли.

Регулярная пересадка поможет поддерживать здоровье ваших растений и обеспечит им комфортные условия для роста.

Уточнения

По́чва - природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Домашние животные
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников Аудио 
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Здоровье
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу Аудио 
Популярное
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром

Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.

Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Ипотека в 2025 году: сколько нужно накопить хотя бы на однокомнатную квартиру
Ипотека в 2025 году: сколько нужно накопить хотя бы на однокомнатную квартиру
Последние материалы
Обнаружен древнейший предок млекопитающих
Простые правила пересадки комнатных цветов
Ошибки при освещении ванной комнаты, которые стоит избежать
Отличный завтрак после новогодних застолий из овсянки с яйцом и шпинатом
Что нужно знать перед посещением Эрмитажа в январе?
Размер долга россиян перед коллекторскими агентствами в 2024 году снизился
5 главных ошибок в зимнем уходе за волосами, которых стоит избегать
Как остановить машину при отказе тормозов
Способ очищения орехов и сухофруктов от химикатов и загрязнений
Откладывать покупку квартиры или купить сейчас? Ответ внутри
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.