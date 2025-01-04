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Семь растений, которые идеально подойдут для детской комнаты

2:48
Садоводство

Комнатные растения не только украшают интерьер, но и приносят пользу. Они очищают воздух от токсинов, выделяют кислород и создают уют. Но для оформления детской комнаты подходят не все растения. Они должны быть безопасными: без колючек, ядовитых свойств, резких запахов и аллергенов. Рассмотрим семь растений, которые идеально подойдут для детской комнаты.

Герань
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Герань

1. Сансевиерия ("щучий хвост")

Это растение, известное как "тещин язык", идеально подходит для детской. Оно нейтрализует вредные вещества, выделяемые материалами интерьера, уничтожает микробы и укрепляет иммунитет. Сансевиерия представлена множеством сортов, включая трёхполосную и цилиндрическую.

2. Цитрусовое дерево (лимон)

Лимонное дерево не только красиво, но и полезно. Его плоды съедобны, а фитонциды, которые оно выделяет, повышают иммунитет. Летом его можно выносить в сад, а зимой оно станет украшением комнаты.

3. Фикус

Фикус — одно из самых популярных растений для дома. Это вечнозелёное деревце требует минимального ухода: достаточно поливать, протирать листья и ставить на солнечное место. Его эстетичный вид дополняет пользу для здоровья.

4. Хлорофитум

Хлорофитум — лидер по очистке воздуха. Он уничтожает до 80% болезнетворных организмов и прекрасно чувствует себя в полутени, что позволяет разместить его в любом уголке комнаты.

5. Фиалка

Этот неприхотливый цветок бывает разных оттенков, не токсичен и абсолютно безопасен для детей. Его яркие цветы добавят комнате уюта и радости.

6. Папоротник

Папоротник не только украшает комнату, но и служит индикатором качества воздуха. Если растение чахнет, это сигнализирует о проблемах, таких как сухость воздуха или утечка газа.

7. Герань

Герань славится своим ярким цветением и свежим ароматом. Она успокаивает, дезинфицирует воздух и отпугивает насекомых. Некоторые сорта издают запах лимона, что делает герань натуральным освежителем. Однако она может вызывать аллергию, поэтому стоит быть осторожными.

Почему важно выбирать растения для детской

Каждое из перечисленных растений не только украшает комнату, но и улучшает качество воздуха, помогает поддерживать здоровье ребёнка и создаёт атмосферу уюта. Главное — правильно подобрать и разместить растения, чтобы они приносили только пользу.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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