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Как подготовить рассаду к пересадке на грядки? Пошаговая инструкция

1:23
Садоводство

Когда рассада готова к пересадке в открытый грунт

Как правило, рассада любых овощных культур готова к высадке в открытый грунт или теплицу через 50–70 дней после появления всходов.

Рассада под фитолампой
Фото: flickr.com by Violaine Martin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рассада под фитолампой

Это связано с тем, что к этому времени растения успевают развить достаточно мощную корневую систему и крепкие побеги для того, чтобы расти в открытом грунте.

Как правильно подготовить рассаду к высадке в сад

Самым ответственным этапом подготовки рассады являются последние трое суток. Если вам предстоит транспортировать рассаду на грядки, то за 2-3 дня до этого нужно прекратить полив растений.

Благодаря прекращению полива они будут более устойчивы к пересадке в открытый грунт. После транспортировки рассаду, наоборот, нужно обильно полить. Примерно за 8 часов до трансплантации.

В момент высадки рассады в лунки их необходимо поместить в компост или перегной. Если рассада имеет общий ящик, корни растений могут быть оголены.

Поэтому старайтесь высаживать рассаду уже через полчаса после выдергивания растений из земли. После высадки рассады почву вокруг корней необходимо плотно уплотнить. Затем тщательно полейте высаженные растения примерно через неделю.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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