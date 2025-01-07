Зачем опытные дачники сажают настурцию на своем участке? Не все об этом знают

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опытные садоводы любят настурции за яркое и продолжительное цветение, неприхотливость и мощные фитонцидные свойства.

Фото: creativecommons.org by Krystyna W., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Настурция

Настурция является не только декоративным цветком, но и отличной защитой овощных и ягодных культур от насекомых-вредителей, которых отпугивает сильный аромат этого растения.

Настурция со своими фитонцидами очищает почву от болезнетворных микроорганизмов, поэтому целесообразно вносить её в систему севооборота и смело включать в схему комбинированных посадок.

Можно ли употреблять в пищу цветок настурции

Все части растения съедобны, за исключением корней. Мелко нарезанные листья растения являются отличной начинкой для пирогов и салатов. Хорошо сочетается с картофелем и зелёным горошком.

Настурцию можно добавлять в бутерброды и холодные закуски. Цветы настурции не только придают блюду интересный вкус, но и становятся прекрасным украшением внешнего вида блюда.

Как вырастить настурцию

Настурции нуждаются в солнечном свете не менее половины дня, чтобы хорошо расти. Кроме того, для выращивания требуется свободнодренированная почва.

Лучше всего настурции цветут на бедных почвах.

Уточнения

Насту́рция или Капуци́н (лат. Tropaéolum) — род травянистых растений семейства Настурциевые, включающее в себя около 90 видов родом из Центральной и Южной Америки.



