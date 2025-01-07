Зачем опытные дачники сажают настурцию на своем участке? Не все об этом знают

Опытные садоводы любят настурции за яркое и продолжительное цветение, неприхотливость и мощные фитонцидные свойства.
Настурция является не только декоративным цветком, но и отличной защитой овощных и ягодных культур от насекомых-вредителей, которых отпугивает сильный аромат этого растения.
Настурция со своими фитонцидами очищает почву от болезнетворных микроорганизмов, поэтому целесообразно вносить её в систему севооборота и смело включать в схему комбинированных посадок.
Все части растения съедобны, за исключением корней. Мелко нарезанные листья растения являются отличной начинкой для пирогов и салатов. Хорошо сочетается с картофелем и зелёным горошком.
Настурцию можно добавлять в бутерброды и холодные закуски. Цветы настурции не только придают блюду интересный вкус, но и становятся прекрасным украшением внешнего вида блюда.
Настурции нуждаются в солнечном свете не менее половины дня, чтобы хорошо расти. Кроме того, для выращивания требуется свободнодренированная почва.
Лучше всего настурции цветут на бедных почвах.
Насту́рция или Капуци́н (лат. Tropaéolum) — род травянистых растений семейства Настурциевые, включающее в себя около 90 видов родом из Центральной и Южной Америки.
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.