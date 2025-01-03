Что хорошо сажать вместе?

Выбор растений для совместного выращивания может быть непростым, но существует несколько удачных сочетаний, которые помогут получить богатый урожай.
1. Морковь и лук отлично подходят друг другу. Они защищают друг друга от вредителей — морковной и луковой мухи.
2. Капуста и сельдерей также являются хорошими соседями. Вместе они более эффективно противостоят вредителям и болезням. Сельдерей отпугивает белянок, поэтому его можно сажать между головками капусты. После уборки капусты он разрастается, создавая дополнительный покров. Для совместного выращивания подойдут ранняя капуста, брокколи и ранняя цветная капуста.
3. Огурцы и укроп прекрасно себя чувствуют рядом.
4. Базилик и помидоры также помогают друг другу.
5. Кольраби и салат хорошо соседствуют в одном ряду. Салат убирают раньше кольраби, что обеспечивает более комфортные условия для роста последнего.
6. Огурцы, плетущиеся по кукурузе или подсолнухам, а также растущие рядом с плетистой фасолью прекрасно себя чувствуют и плодоносят до самых холодов.
7. Фасоль неплохо уживается рядом с огурцами и помидорами.
8. Редис можно посеять там, где позже будут цуккини, кабачки и другие поздние овощи.
Базили́к души́стый — однолетнее травянистое растение.
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