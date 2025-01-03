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Что хорошо сажать вместе?

1:30
Садоводство

Выбор растений для совместного выращивания может быть непростым, но существует несколько удачных сочетаний, которые помогут получить богатый урожай.

Базилик
Фото: commons.wikimedia.org by Plenuska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Базилик

1. Морковь и лук отлично подходят друг другу. Они защищают друг друга от вредителей — морковной и луковой мухи.

2. Капуста и сельдерей также являются хорошими соседями. Вместе они более эффективно противостоят вредителям и болезням. Сельдерей отпугивает белянок, поэтому его можно сажать между головками капусты. После уборки капусты он разрастается, создавая дополнительный покров. Для совместного выращивания подойдут ранняя капуста, брокколи и ранняя цветная капуста.

3. Огурцы и укроп прекрасно себя чувствуют рядом.

4. Базилик и помидоры также помогают друг другу.

5. Кольраби и салат хорошо соседствуют в одном ряду. Салат убирают раньше кольраби, что обеспечивает более комфортные условия для роста последнего.

6. Огурцы, плетущиеся по кукурузе или подсолнухам, а также растущие рядом с плетистой фасолью прекрасно себя чувствуют и плодоносят до самых холодов.

7. Фасоль неплохо уживается рядом с огурцами и помидорами.

8. Редис можно посеять там, где позже будут цуккини, кабачки и другие поздние овощи.

Уточнения

Базили́к души́стый — однолетнее травянистое растение. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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