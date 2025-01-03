Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Бахтурина раскрыла преимущества 15-минутных тренировок
С 1 января упрощаются правила перевозки домашних животных в поездах
5 секретов чистоты сантехники, которые должен знать каждый
Всё, что вы знали о целлюлите — оказалось ложью: разоблачаем мифы
Стало известно, какие инвестиции будут самыми прибыльными в 2025 году
Толщина коры и читательские способности: как чтение влияет на мозг
Что хорошо сажать вместе?
В 2024 году на Ямале заготовили более 3 тыс. тонн оленины
А вы слышали про земклунику? Невероятно урожайная и вкусная ягода

Замачивать семена в перекиси водорода перед посадкой очень полезно: вот почему

1:23
Садоводство

Замачивание семян в перекиси водорода перед посадкой не только эффективно дезинфицирует, но и стимулирует всхожесть и энергию прорастания посадочного материала.

Семена
Фото: commons.wikimedia.org by Oksana Lastochkina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Семена

После замачивания в перекиси водорода, как правило, наблюдается ускорение прорастания, а растения становятся более устойчивыми к различным заболеваниям.

— Растения быстрее восстанавливаются после повреждений и капризов погоды.

— Повышается урожайность.

— Замачивание размягчает оболочку семян и нейтрализует часть эфирных масел, которые тормозят прорастание. В результате семена прорастают быстрее, чем обычно.

Какие семена можно и нельзя замачивать в перекиси

— Замачивание в перекиси водорода не наносит вреда никаким семенам. Это отличный, нежный дезинфицирующий материал. Однако стоит избегать замачивания семян, которые уже прошли предварительную обработку, такие как дражированные, инкрустированные, лазерные, плазменные и спринтеры.

Как правильно замачивать семена

— Для приготовления раствора чайную ложку перекиси следует растворить в 200 мл воды (желательно использовать талую или дождевую воду). Время замачивания зависит от конкретной культуры и соответствует рекомендациям по замачиванию в обычной воде.

Уточнения

Перокси́д водоро́да (пе́рекись водоро́да, химическая формула — H2O2) — неорганическое химическое соединение водорода и кислорода, являющееся простейшим представителем класса пероксидов.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении
Наука и техника
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении Аудио 
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Здоровье
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу Аудио 
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Шоу-бизнес
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год Аудио 
Популярное
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении

В Кении упал загадочный обломок, предположительно из космоса. Что это за объект, откуда он взялся и представляет ли он угрозу — читайте в материале.

Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола
Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки
Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки
Последние материалы
Что хорошо сажать вместе?
В 2024 году на Ямале заготовили более 3 тыс. тонн оленины
Замачивать семена в перекиси водорода перед посадкой очень полезно: вот почему
А вы слышали про земклунику? Невероятно урожайная и вкусная ягода
Топ-5 простых упражнений из пилатеса для здоровой осанки
Торт за 40 минут: рецепт, который спасёт ваш вечер
Россия среди лидеров по приросту золотовалютных резервов: итог 2024 года
Молодежь под угрозой: как экстремальная жара влияет на здоровье молодых
Погружение в чёрную дыру: как это может изменить представления о космосе
Если зимой вы нашли ежа без признаков жизни, не хороните его
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.