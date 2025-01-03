Замачивать семена в перекиси водорода перед посадкой очень полезно: вот почему

Замачивание семян в перекиси водорода перед посадкой не только эффективно дезинфицирует, но и стимулирует всхожесть и энергию прорастания посадочного материала.
После замачивания в перекиси водорода, как правило, наблюдается ускорение прорастания, а растения становятся более устойчивыми к различным заболеваниям.
— Растения быстрее восстанавливаются после повреждений и капризов погоды.
— Повышается урожайность.
— Замачивание размягчает оболочку семян и нейтрализует часть эфирных масел, которые тормозят прорастание. В результате семена прорастают быстрее, чем обычно.
Какие семена можно и нельзя замачивать в перекиси
— Замачивание в перекиси водорода не наносит вреда никаким семенам. Это отличный, нежный дезинфицирующий материал. Однако стоит избегать замачивания семян, которые уже прошли предварительную обработку, такие как дражированные, инкрустированные, лазерные, плазменные и спринтеры.
Как правильно замачивать семена
— Для приготовления раствора чайную ложку перекиси следует растворить в 200 мл воды (желательно использовать талую или дождевую воду). Время замачивания зависит от конкретной культуры и соответствует рекомендациям по замачиванию в обычной воде.
Перокси́д водоро́да (пе́рекись водоро́да, химическая формула — H2O2) — неорганическое химическое соединение водорода и кислорода, являющееся простейшим представителем класса пероксидов.
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