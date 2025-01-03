Замачивать семена в перекиси водорода перед посадкой очень полезно: вот почему

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Замачивание семян в перекиси водорода перед посадкой не только эффективно дезинфицирует, но и стимулирует всхожесть и энергию прорастания посадочного материала.

Фото: commons.wikimedia.org by Oksana Lastochkina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Семена

После замачивания в перекиси водорода, как правило, наблюдается ускорение прорастания, а растения становятся более устойчивыми к различным заболеваниям.

— Растения быстрее восстанавливаются после повреждений и капризов погоды.

— Повышается урожайность.

— Замачивание размягчает оболочку семян и нейтрализует часть эфирных масел, которые тормозят прорастание. В результате семена прорастают быстрее, чем обычно.

Какие семена можно и нельзя замачивать в перекиси

— Замачивание в перекиси водорода не наносит вреда никаким семенам. Это отличный, нежный дезинфицирующий материал. Однако стоит избегать замачивания семян, которые уже прошли предварительную обработку, такие как дражированные, инкрустированные, лазерные, плазменные и спринтеры.

Как правильно замачивать семена

— Для приготовления раствора чайную ложку перекиси следует растворить в 200 мл воды (желательно использовать талую или дождевую воду). Время замачивания зависит от конкретной культуры и соответствует рекомендациям по замачиванию в обычной воде.

Уточнения