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А вы слышали про земклунику? Невероятно урожайная и вкусная ягода

2:28
Садоводство

Земклуника — необычное растение, которое нечасто встретишь на участках наших садоводов.

Земклуника
Фото: Канал t.me/c by Скриншот канала t.me/c, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земклуника

Один из самых популярных среди знатоков сортов — Пенелопа, с ягодой среднего размера — около 3 см в длину. А самый крупноплодный сорт — Купчиха.

Купчиха — это результат скрещивания крупноплодной садовой земляники и клубники Миланской. Она унаследовала от клубники аромат и вкус, а от садовой земляники — способность плодоносить крупными ягодами.

Ягоды Купчихи слегка удлинённой формы, длиной 3-5 см, тёмно-красного цвета. Куст мощный, при правильном уходе даёт 300-500 г ягод с куста. На одном кусте вырастает до 15 цветоносов, которые возвышаются над листьями, создавая эффект пышной шапки из цветов и ягод.

Аромат ягод просто восхитительный — вкус и запах лесной земляники. Варенье, приготовленное из земклуники, получается невероятно вкусным и ароматным.

Ещё одна особенность земклуники — несобранные ягоды не осыпаются и не пропадают, независимо от погодных условий. Они лишь слегка "подвяливаются" на кусте, превращаясь в своеобразный "изюм", который можно собирать и заваривать в чай зимой.

Для посадки земклуники нужно выбирать ровное место. Если почва тяжёлая, глинистая, то следует добавить песок и навоз.

Ещё одно достоинство земклуники — она может расти ковром. Этот метод имеет свои преимущества. Во-первых, мощные растения не дают развиваться сорнякам, что избавляет от необходимости прополки. Во-вторых, под плотной сетью листвы лучше сохраняется влага.

В-третьих, весь этот ковер уходит в зиму с отлично развитой листвой и совершенно не требует дополнительного укрытия. И в-четвёртых, на одном месте земклуника может расти до 10 лет.

Для укрепления и дружного созревания ягод необходимо подкармливать растения органическими или минеральными удобрениями.

Рекомендуется подкармливать три раза: перед цветением, в конце цветения и после сбора ягод. Хороший результат даёт внекорневая подкормка смесью марганцовки и борной кислоты (0,2% раствор по листьям).

Уточнения

Земклубника Купчиха — среднего срока созревания, неремонтантный, универсального назначения использования.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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