Давать микрозелени слишком много воды может быть вредно. Они любят влажную почву, но если она слишком влажная, они могут заплесневеть. Поливайте их, когда почва сверху станет немного сухой.
С другой стороны, забыть полить микрозелень тоже является ошибкой. Они нуждаются в постоянной влажности, поэтому регулярно проверяйте почву.
Микрозелень любит солнечный свет, но слишком большое количество прямого солнца может быть вредным.
Не сейте слишком много семян. Если они будут находиться слишком близко, микрозелень будет конкурировать за пространство и питательные вещества. Следите за рекомендуемой плотностью семян для лучшего роста.
Использование правильной почвы имеет решающее значение. Обычная садовая почва может не обеспечивать необходимыми питательными веществами. Выберите качественную почвенную смесь для поддержания здорового роста.
Некоторые семена нужно предварительно замачивать перед посадкой. Ознакомьтесь с инструкциями для ваших конкретных семян и дайте им надлежащее время предварительного замачивания.
Подберите подходящую емкость с дренажными отверстиями. Это помогает предотвратить переувлажнение, которое может нанести вред вашей микрозелени.
Микрозелень любит комфортную температуру. Избегайте крайностей — не слишком жарко, не слишком холодно. Держите их в умеренной, приятной обстановке.
Микрозелень — молодые побеги растений, которые используются как в пищу, так и для украшения блюд.
Россия обогнала США на газовом рынке Европы, увеличив долю и укрепив позиции. Узнайте, что стало причиной такого успеха и как изменился баланс сил.