Не совершайте эти ошибки при выращивании микрозелени, иначе урожая не будет

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чрезмерный полив

Давать микрозелени слишком много воды может быть вредно. Они любят влажную почву, но если она слишком влажная, они могут заплесневеть. Поливайте их, когда почва сверху станет немного сухой.

Фото: Freepik by bublikhaus Зелень

Нехватка влаги

С другой стороны, забыть полить микрозелень тоже является ошибкой. Они нуждаются в постоянной влажности, поэтому регулярно проверяйте почву.

Неправильный свет

Микрозелень любит солнечный свет, но слишком большое количество прямого солнца может быть вредным.

Неправильная плотность семян

Не сейте слишком много семян. Если они будут находиться слишком близко, микрозелень будет конкурировать за пространство и питательные вещества. Следите за рекомендуемой плотностью семян для лучшего роста.

Плохое качество почвы

Использование правильной почвы имеет решающее значение. Обычная садовая почва может не обеспечивать необходимыми питательными веществами. Выберите качественную почвенную смесь для поддержания здорового роста.

Пропуск предварительного замачивания

Некоторые семена нужно предварительно замачивать перед посадкой. Ознакомьтесь с инструкциями для ваших конкретных семян и дайте им надлежащее время предварительного замачивания.

Использование неправильного контейнера

Подберите подходящую емкость с дренажными отверстиями. Это помогает предотвратить переувлажнение, которое может нанести вред вашей микрозелени.

Игнорирование температуры

Микрозелень любит комфортную температуру. Избегайте крайностей — не слишком жарко, не слишком холодно. Держите их в умеренной, приятной обстановке.

Уточнения

Микрозелень — молодые побеги растений, которые используются как в пищу, так и для украшения блюд.

