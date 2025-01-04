Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите идеальную корочку на картошке: вот секрет
Apple согласилась выплатить компенсацию по $20 десяткам миллионов пользователей
Контроль за ремонтом авто: что даёт присутствие на СТО
Сжигаем калории после праздников: фитнес-тренер предлагает простой и доступный кажому способ
Бирюзовый рай в сердце джунглей Гватемалы
В каких районах Москвы можно найти самое бюджетное вторичное жильё
Горбатый кит совершил одну из самых длинных миграций среди млекопитающих
Уникальные секреты ухода за кожей от знаменитостей
Алмазные чипы: квантовый скачок в технологии

Подкормите этим морковь, и она будет хрустящей и сладкой, как мёд

1:33
Садоводство

Как вырастить сладкую морковь

Чтобы морковь получилась сочной и сладкой, важно выращивать овощ на солнечном месте на огороде. Выбирайте для выращивания суглинистые и супесчаные почвы. Тяжелые почвы можно скорректировать, добавив под перекопку перегной, торф или речной песок.

Морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковь

Кроме того, чтобы морковь выросла крупной и сладкой, важно вовремя и правильно подкармливать корнеплод. Чтобы удобрять в первый раз, это нужно делать, когда зеленая масса разрастется. Это произойдет примерно через 60 дней после посева семян моркови. Именно в это время корнеплод начинает резко расти, а овощ нуждается в таких полезных микроэлементах, как фосфор, калий и азот.

Повысить сладость урожая моркови вам поможет подкормка 2 столовыми ложками нитроаммофоски и 6-7 кристаллами марганцовки. Вещества необходимо растворить в 10 литрах воды. Затем поливайте посевы свежеприготовленным раствором один раз в неделю в течение 2-3 недель с середины июля до середины августа.

За период вегетации растения подкармливают 3 раза. Полезно знать, что соленая вода активизирует удобрения, которые уже были внесены в почву. Также поваренная соль эффективно отпугивает морковную муху, увеличивает количество каротина в корнеплоде и, самое главное, делает морковь намного слаще.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Домашние животные
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников Аудио 
Алименты и долги: Янис Тимма оставил проблемное наследство
Новости спорта
Алименты и долги: Янис Тимма оставил проблемное наследство Аудио 
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Авто
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили Аудио 
Популярное
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу

Россия обогнала США на газовом рынке Европы, увеличив долю и укрепив позиции. Узнайте, что стало причиной такого успеха и как изменился баланс сил.

Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Воздушная творожная запеканка без муки — идеальный десерт, от которого вы не поправитесь
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Последние материалы
Сжигаем калории после праздников: фитнес-тренер предлагает простой и доступный кажому способ
Бирюзовый рай в сердце джунглей Гватемалы
В каких районах Москвы можно найти самое бюджетное вторичное жильё
Горбатый кит совершил одну из самых длинных миграций среди млекопитающих
Уникальные секреты ухода за кожей от знаменитостей
Почему мышцы болят через сутки после спорта
Алмазные чипы: квантовый скачок в технологии
Расследование: убийцей на курорте в Египте неожиданно оказалась акула-мако
Яблочный уксус: 4 причины включить его в рацион
Как зрачки управляют нашими воспоминаниями во сне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.