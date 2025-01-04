Подкормите этим морковь, и она будет хрустящей и сладкой, как мёд

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как вырастить сладкую морковь

Чтобы морковь получилась сочной и сладкой, важно выращивать овощ на солнечном месте на огороде. Выбирайте для выращивания суглинистые и супесчаные почвы. Тяжелые почвы можно скорректировать, добавив под перекопку перегной, торф или речной песок.

Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морковь

Кроме того, чтобы морковь выросла крупной и сладкой, важно вовремя и правильно подкармливать корнеплод. Чтобы удобрять в первый раз, это нужно делать, когда зеленая масса разрастется. Это произойдет примерно через 60 дней после посева семян моркови. Именно в это время корнеплод начинает резко расти, а овощ нуждается в таких полезных микроэлементах, как фосфор, калий и азот.

Повысить сладость урожая моркови вам поможет подкормка 2 столовыми ложками нитроаммофоски и 6-7 кристаллами марганцовки. Вещества необходимо растворить в 10 литрах воды. Затем поливайте посевы свежеприготовленным раствором один раз в неделю в течение 2-3 недель с середины июля до середины августа.

За период вегетации растения подкармливают 3 раза. Полезно знать, что соленая вода активизирует удобрения, которые уже были внесены в почву. Также поваренная соль эффективно отпугивает морковную муху, увеличивает количество каротина в корнеплоде и, самое главное, делает морковь намного слаще.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

