Создайте уют на даче: выбираем лучшие дрова для вашего вечера

3:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Отличный отдых на даче, безусловно, включает в себя моменты уюта и тепла. Один из основных атрибутов этого ощущения — горящее дерево в камине или на мангале. Однако, чтобы получить максимальное удовольствие от огня, важно знать, какие дрова лучше использовать.

Древесина лиственных пород

Характеристики:

Береза: быстро разгорается, дает яркое пламя и приятный аромат. Хорошо подойдет для мангалов и костров.

Дуб: обжиг более долгий и медленный, отлично сохраняет тепло. Дубовые дрова идеально подходят для каминов и печей, так как дают длительное горение.

Ясень: отличный выбор за счет своей прочности и высокой теплотворной способности. Пламя жадно разгорится и будет поддерживать огонь долгое время.

Преимущества:

Лиственные дрова, как правило, горят ярче и дольше, чем хвойные, а также оставляют меньше копоти и золы.

Древесина хвойных пород

Характеристики:

Сосна: быстро загорается и хорошо горит, однако выделяет смолы, что может ухудшить качество горения и оставить закопченные стенки печи или камина.

Ель: также, как сосна, быстро разгорается, но значительно дымит.

Преимущества:

Хвойные дрова лучше подходят для розжига, поскольку они легки в использовании и быстро разжигаются. Однако, их не рекомендуется использовать для длительного горения в каминах из-за большого количества смол.

Смешанные дрова

Характеристики:

Смешанные дрова, состоящие из лиственных и хвойных пород, могут представлять собой хорошую альтернативу. Сосна, используемая для быстрого розжига, и дуб или береза для длительного горения создают отличный баланс тепла и легкости розжига.

Преимущества:

Такой подход позволяет использовать лучшее из обоих типов древесины — быстрый старт от хвойных и длительное горение от лиственных.

Высушенные дрова

Независимо от того, какую древесину вы выберете, главное, чтобы дрова были хорошо высушены. Свежесрубленные дрова могут содержать до 50% влаги, что делает их менее эффективными для сжигания. Идеальный уровень влажности для дров составляет 20-25%.

Советы по сушке:

Дрова нужно хранить под навесом или в сухом месте для защиты от дождя.

Лучше всего нарезать дрова и выставить на проветривание на пике летнего сезона, чтобы обеспечить естественную сушку.

Выбор дров в зависимости от цели

Для мангала и шашлыков: берёза, яблоня или груша добавят особый аромат к блюдам.

Для каминов и печей: дуб и ясень обеспечат долгие часы тепла.

Для быстрого розжига: хвойные дрова прекрасно подойдут для старта огня.

Выбор дров для дачи может существенно повлиять на качество вашего отдыха и атмосферу. Лиственные дрова чаще всего являются предпочтительным вариантом благодаря длительному горению, в то время как хвойные отлично подходят для розжига. Не забудьте обратить внимание на сухость дров, что обеспечит их максимальную эффективность. Выбор правильного вида дров поможет вам создать комфортную и уютную обстановку на даче в любое время года!