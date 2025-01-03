Куда не сажать малину: 5 ошибок, которые могут стоить урожая

3:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Малина — это одна из самых популярных ягод, которую с удовольствием выращивают многие дачники. Однако не все места на вашем участке подходят для ее посадки. Неправильный выбор локации может привести к низкому урожаю, болезням растений и даже их смерти.

Фото: Pixabay by vinnysimard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Малина

Низины и заболоченные участки

Малина не переносит слишком влажную почву, поэтому не стоит высаживать её в низинах или местах с застоем воды. Избыточная влажность может привести к гниению корней и развитию грибковых заболеваний. Если ваш участок имеет подобные особенности рельефа, лучше выбрать более возвышенные места или создать дренажную систему, чтобы предотвратить накопление влаги.

В районе старых ягодных кустарников

Если на вашей даче уже росли ягодные культуры, такие как смородина или крыжовник, не рекомендуется сажать малину в то же самое место. Соседство с этими растениями может привести к переносу болезней и вредителей, что скажется на здоровье вашей малины. Малина требует периодической смены места посадки и не должна возвращаться на предыдущую локацию в течение как минимум 3-4 лет.

На солнечных местах с сильным ветром

Хотя малина любит солнце, слишком жаркие и продуваемые ветром места могут негативно сказаться на её развитии. Сильные порывы ветра могут повреждать листья и побеги, а также засушивать почву. Оптимально сажать малину в полутени, где она будет защищена от ветров, но всё же сможет получать достаточное количество солнечного света. Хорошей идеей будет высаживать малину рядом с забором или другими растениями, которые будут служить природным барьером.

Вблизи крупных деревьев

Корневая система крупных деревьев забирает большое количество питательных веществ и влаги из почвы, что может негативно сказаться на растущей малине. Кроме того, растения могут создавать тень, мешая солнечному освещению. Чтобы избежать конкуренции за ресурсы, следует высаживать малину на расстоянии не менее 2-3 метров от крупных деревьев.

На земле, которая не проходила подготовку

Нельзя сажать малину на неподготовленной земле или на участке, сильно загрязнённом пестицидными остатками и другими химикатами. Прежде чем высаживать малину, следует подготовить почву: очистить ее от сорняков, внести компост или перегной для улучшения структуры и качества. Это поможет создать здоровую среду для растения и обеспечит хороший урожай.

Чтобы малина радовала вас обильным урожаем сочных ягод, важно правильно выбрать место для ее посадки. Избегайте низин, участков со старыми ягодными кустарниками, слишком солнечных и ветреных мест, близости к крупным деревьям и неподготовленной земли. Следуя этим рекомендациям, вы сможете создать идеальные условия для роста малины на вашем дачном участке и наслаждаться её вкусом в любое время года!

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

