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5 признаков, что пора менять почву для комнатных растений

3:06
Садоводство » Комнатные цветы

Комнатные растения приносят уют и свежесть в дом, однако для их здоровья и роста важна не только правильная установка и уход, но и качество почвы. Со временем почва в горшках истощается, и растению необходимо обновление. 

Цветы фиалки комнатной
Фото: commons.wikimedia.org by Venina V.S., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Цветы фиалки комнатной

Замедленный рост

Если ваше растение перестало активно расти или его рост заметно замедлился, это может быть сигналом, что питательные вещества в почве исчерпаны. В таком случае, даже при наличии подходящих условий для роста, растение не сможет получать необходимые элементы из истощенной почвы. Обновление почвы с добавлением свежих питательных веществ может вернуть растению прежнюю силу.

Появление корней через дренажные отверстия

Ещё одним очевидным признаком необходимости замены почвы является появление корней, пробивающихся через дренажные отверстия горшка. Это свидетельствует о том, что корневая система растения переполнила доступное пространство, и ей становится тесно. В таком случае лучше всего пересадить растение в новый горшок с свежей почвой для улучшения условий роста.

Слой соли на поверхности почвы

Если на поверхности почвы образуется белый или коричневый налет, это признак накопления солей от минеральных удобрений или воды, что может быть вредным для растения. Эти соли могут препятствовать нормальному усвоению воды и питательных веществ. При появлении этого налета стоит заменить верхний слой почвы, а в некоторых случаях — полную замену.

Увлажнение и дренаж

Если вы заметили, что почва стала плохо удерживать влагу или, наоборот, удерживает слишком много воды, это может говорить о том, что структура почвы нарушена. С течением времени почва может уплотняться и терять свою водопроницаемость. Если после полива почва долго остается сырая, это может привести к гниению корней. В данном случае необходимо заменить почву на более качественную с хорошими дренажными свойствами.

Появление вредителей или плесени

Если вы заметили, что в почве появилось плесневое покрытие или вредители (например, грибковые комарики), это однозначный признак того, что пора менять почву. Плесень может свидетельствовать о переувлажнении или нехватке вентиляции, а вредители существенно ослабляют растение. В таких случаях замените почву на свежую, проверяя при этом корни и удаляя все пораженные участки.

Регулярная замена почвы в горшках для комнатных растений — важный аспект их здоровья и ухода. Обратите внимание на перечисленные признаки, чтобы вовремя обновить почву, что поможет вашим растениям продолжать расти и радовать вас своей зеленью и цветами. Учитывайте эти советы, и ваши комнатные растения будут долгие годы радовать вас своим прекрасным видом!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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