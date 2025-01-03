Подсолнухи на огороде: как они помогают огурцам расти

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание огурцов — популярное занятие среди дачников, ведь каждый огородник мечтает о большом и качественном урожае. Однако для достижения успеха важно не только правильно ухаживать за растением, но и учитывать его "соседей" на грядке.

Фото: commons.wikimedia.org by Brandon Weeks, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Подсолнух

Почему стоит сажать подсолнухи рядом с огурцами

Повышение качества урожая:

Посадка подсолнухов рядом с огурцами способствует формированию хрустящих, сочных и насыщенных по вкусу плодов. Защита от жары:

Подсолнухи создают естественную тень для огуречных кустов, защищая их от палящего солнца. Это особенно важно в жаркую погоду, когда избыток прямых солнечных лучей может навредить растениям. Улучшение опыления:

В сильную жару огурцы могут сталкиваться с проблемами опыления. Подсолнухи помогают решить эту проблему, создавая благоприятные условия для насекомых-опылителей и обеспечивая устойчивость к неблагоприятным условиям.

Результат

Совместное выращивание подсолнухов и огурцов на одной грядке повышает шансы на обильный и продолжительный урожай. Это простое решение позволяет улучшить здоровье растений и получить вкусные плоды.

Уточнения

Подсо́лнечник одноле́тний , или Подсо́лнечник ма́сличный (лат. Heliánthus ánnuus) — вид травянистых растений из рода Подсолнечник семейства Астровые.

