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Эти 5 мест убивают малину: где не стоит её сажать

1:42
Садоводство

Ошибки при выборе места для посадки малины могут лишить дачника шансов на хороший урожай. Даже на этапе высадки важно учитывать, что кустарник плохо переносит определённые условия. Вот 5 участков, где малину сажать категорически не стоит.

Raspberries05
Фото: commons.wikimedia.org by User:Fir0002 is licensed under GFDL 1.2
Raspberries05

1. Затенённые места

Малина — светолюбивое растение. Недостаток солнечного света приводит к слабому росту и снижению урожайности. Избегайте посадки в тени, чтобы кустарники могли получать необходимое количество солнечных лучей.

2. Кислый грунт

Малина плохо развивается на кислых почвах. Если другого места нет, перед посадкой необходимо провести раскисление почвы. Это можно сделать с помощью внесения доломитовой муки или извести.

3. Низины

На участках с низким рельефом часто застаивается вода, что крайне опасно для малины. Избыток влаги может привести к гниению корней, снижению урожайности или даже гибели кустов.

4. Участки с высоким уровнем грунтовых вод

Места, где грунтовые воды находятся близко к поверхности, не подходят для малины. Избыточная влага нарушает нормальный рост растения и угрожает его здоровью.

5. Рядом с крупными деревьями

Соседство с большими деревьями создаёт двойную угрозу. Во-первых, деревья поглощают много питательных веществ из почвы, оставляя малину без необходимых ресурсов. Во-вторых, они создают тень, которая негативно влияет на кустарники.

Уточнения

Мали́на обыкнове́нная (лат. Rúbus idáeus) — полукустарник; вид рода Рубус семейства Розовые (Rosaceae). Популярная ягодная культура.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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