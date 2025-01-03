Эти 5 мест убивают малину: где не стоит её сажать

Ошибки при выборе места для посадки малины могут лишить дачника шансов на хороший урожай. Даже на этапе высадки важно учитывать, что кустарник плохо переносит определённые условия. Вот 5 участков, где малину сажать категорически не стоит.
Малина — светолюбивое растение. Недостаток солнечного света приводит к слабому росту и снижению урожайности. Избегайте посадки в тени, чтобы кустарники могли получать необходимое количество солнечных лучей.
Малина плохо развивается на кислых почвах. Если другого места нет, перед посадкой необходимо провести раскисление почвы. Это можно сделать с помощью внесения доломитовой муки или извести.
На участках с низким рельефом часто застаивается вода, что крайне опасно для малины. Избыток влаги может привести к гниению корней, снижению урожайности или даже гибели кустов.
Места, где грунтовые воды находятся близко к поверхности, не подходят для малины. Избыточная влага нарушает нормальный рост растения и угрожает его здоровью.
Соседство с большими деревьями создаёт двойную угрозу. Во-первых, деревья поглощают много питательных веществ из почвы, оставляя малину без необходимых ресурсов. Во-вторых, они создают тень, которая негативно влияет на кустарники.
Мали́на обыкнове́нная (лат. Rúbus idáeus) — полукустарник; вид рода Рубус семейства Розовые (Rosaceae). Популярная ягодная культура.
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