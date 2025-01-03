Секреты зимнего ухода за орхидеями: от замачивания до удобрений

Зима — сложное время для комнатных растений, особенно для орхидей. Чтобы помочь им оставаться здоровыми, расти и цвести, важно правильно организовать полив. Ошибки в этом процессе могут привести к замедлению роста, потере бутонов и проблемам с корневой системой.
Опытные цветоводы советуют в зимний период использовать питательный раствор, который стимулирует рост бутонов и поддерживает растение. Вот как его приготовить:
Полив орхидей состоит из нескольких этапов:
Замачивание:
Погрузите горшок с орхидеей в глубокую ёмкость с водой. Убедитесь, что нижняя часть корней полностью погружена. Держите растение в воде 15–20 минут, чтобы корни впитали необходимую влагу.
Удаление лишней влаги:
После замачивания дайте воде стечь. Важно, чтобы корни не находились в мокром состоянии, так как это может привести к их гниению.
Частота полива:
Зимой, особенно в декабре, поливайте орхидеи раз в 10–14 дней. Регулируйте частоту в зависимости от влажности воздуха и состояния корней.
Соблюдение этих правил поможет вашим орхидеям пережить зиму без потерь и даже порадовать вас цветением.
Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.
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