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Секреты зимнего ухода за орхидеями: от замачивания до удобрений

1:53
Садоводство

Зима — сложное время для комнатных растений, особенно для орхидей. Чтобы помочь им оставаться здоровыми, расти и цвести, важно правильно организовать полив. Ошибки в этом процессе могут привести к замедлению роста, потере бутонов и проблемам с корневой системой.

А за окном снег и мороз
Фото: commons.wikimedia.org by Ёлкина Людмила, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
А за окном снег и мороз

Укрепляющий раствор для орхидей зимой

Опытные цветоводы советуют в зимний период использовать питательный раствор, который стимулирует рост бутонов и поддерживает растение. Вот как его приготовить:

  1. Основной ингредиент:
    В литре тёплой отстоянной воды (около 30 °C) растворите 1 чайную ложку сахара. Сахар — это источник энергии для растения.
  2. Добавьте удобрение:
    В полученный раствор добавьте 2 капли жидкого комплексного удобрения для орхидей. Оно обогатит воду микроэлементами, необходимыми для цветения.
  3. Перемешивание:
    Тщательно перемешайте раствор, чтобы он стал однородным.

Как правильно поливать орхидеи зимой

Полив орхидей состоит из нескольких этапов:

  1. Замачивание:
    Погрузите горшок с орхидеей в глубокую ёмкость с водой. Убедитесь, что нижняя часть корней полностью погружена. Держите растение в воде 15–20 минут, чтобы корни впитали необходимую влагу.

  2. Удаление лишней влаги:
    После замачивания дайте воде стечь. Важно, чтобы корни не находились в мокром состоянии, так как это может привести к их гниению.

  3. Частота полива:
    Зимой, особенно в декабре, поливайте орхидеи раз в 10–14 дней. Регулируйте частоту в зависимости от влажности воздуха и состояния корней.

Соблюдение этих правил поможет вашим орхидеям пережить зиму без потерь и даже порадовать вас цветением.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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