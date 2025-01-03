Секреты зимнего ухода за орхидеями: от замачивания до удобрений

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зима — сложное время для комнатных растений, особенно для орхидей. Чтобы помочь им оставаться здоровыми, расти и цвести, важно правильно организовать полив. Ошибки в этом процессе могут привести к замедлению роста, потере бутонов и проблемам с корневой системой.

Фото: commons.wikimedia.org by Ёлкина Людмила, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ А за окном снег и мороз

Укрепляющий раствор для орхидей зимой

Опытные цветоводы советуют в зимний период использовать питательный раствор, который стимулирует рост бутонов и поддерживает растение. Вот как его приготовить:

Основной ингредиент:

В литре тёплой отстоянной воды (около 30 °C) растворите 1 чайную ложку сахара. Сахар — это источник энергии для растения. Добавьте удобрение:

В полученный раствор добавьте 2 капли жидкого комплексного удобрения для орхидей. Оно обогатит воду микроэлементами, необходимыми для цветения. Перемешивание:

Тщательно перемешайте раствор, чтобы он стал однородным.

Как правильно поливать орхидеи зимой

Полив орхидей состоит из нескольких этапов:

Замачивание:

Погрузите горшок с орхидеей в глубокую ёмкость с водой. Убедитесь, что нижняя часть корней полностью погружена. Держите растение в воде 15–20 минут, чтобы корни впитали необходимую влагу. Удаление лишней влаги:

После замачивания дайте воде стечь. Важно, чтобы корни не находились в мокром состоянии, так как это может привести к их гниению. Частота полива:

Зимой, особенно в декабре, поливайте орхидеи раз в 10–14 дней. Регулируйте частоту в зависимости от влажности воздуха и состояния корней.

Соблюдение этих правил поможет вашим орхидеям пережить зиму без потерь и даже порадовать вас цветением.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

