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Урожай огурцов вдвое больше: соседи будут завидовать

1:20
Садоводство

Хотите получить двойной урожай огурцов? Секрет прост: правильные подкормки способны превратить даже слабые растения в настоящих чемпионов плодоношения.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огурцы

Какие удобрения нужны

Зелёное удобрение

Травяной настой — это натуральное и эффективное средство. Для его приготовления возьмите свежую крапиву или смесь трав, но обязательно без семян. Измельчите сырьё и заполните им половину ведра, затем залейте водой, оставив около четверти объёма пустым. Смесь должна настояться две недели. После этого разбавьте настой водой в соотношении 1:10 и используйте для полива.

Перекись водорода

Этот способ доступен и прост. Разведите 25 граммов перекиси на 10 литров воды и используйте для обработки растений.

Полезные советы

Если огурцы растут в теплице, открывайте её каждое утро для проветривания. Это улучшит циркуляцию воздуха и поможет избежать многих проблем, связанных с высокой влажностью.

Стоит попробовать

Эти бюджетные способы подкормки помогут улучшить состояние растений и значительно увеличить урожайность. Всего пара шагов — и вы будете радоваться сочным и вкусным огурцам весь сезон.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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