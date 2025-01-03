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Это дерево может испортить ваш сад

1:53
Садоводство

Выбирая растения для участка, важно учитывать не только их красоту, но и возможные последствия. Даже такие популярные декоративные деревья, как туи, могут существенно усложнить жизнь своим владельцам.

туя
Фото: commons.wikimedia.org by Ragesoss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
туя

Туя: польза и особенности

На первый взгляд, туя кажется идеальным растением для сада. Она украшает участок, служит живой изгородью и улучшает почву. Растение выделяет эфирные масла, которые благотворно влияют на воздух и даже отпугивают вредителей, грибки и патогены.

Однако, на этом преимущества заканчиваются, а дальше начинаются нюансы, которые стоит учитывать перед посадкой.

Неприятные ассоциации и дурная слава

Существует поверье, что посадка туи может принести несчастья, вплоть до болезней владельца участка. Это дерево часто высаживают на кладбищах, что усиливает ассоциации с негативом.

Но не только мистические аспекты вызывают вопросы. Туя требует много ресурсов, обедняя почву вокруг себя. Она создает лишнюю тень, угнетает соседние растения и особенно вредна для плодовых культур, так как может переносить "ржавчину".

Практические трудности

Корневая система туи способна повредить садовые дорожки и даже фундамент зданий. Осенью хозяевам приходится убирать опавшую хвою, а зимой — защищать молодое дерево от морозов, укрывая его крону. Без этих усилий туя может пострадать от солнечных ожогов или тяжёлых осадков.

Стоит ли рисковать

Прежде чем посадить тую на участке, подумайте: готовы ли вы мириться с её капризами и побочными эффектами? Возможно, стоит присмотреться к менее требовательным растениям, которые украсят ваш сад без лишних хлопот.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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